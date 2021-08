Des apprenti'stages de la natation cet été pour les 6-12 ans au stade nautique d'Auxerre

Ces stages de natation durent une semaine, par séance de 45 minutes ou une heure et par groupe de six enfants.

Pour une première, c'est une réussite ! Le Stade nautique d'Auxerre organise pour la première fois du 5 juillet jusqu'au 29 août des apprenti'stages de la natation d'une semaine. Deux formules sont disponibles : deux séances de 45 minutes par jour du lundi au vendredi avec un repos le mercredi ou une séance d'une heure par jour, six journées sur sept.

En juillet, 275 enfants habitant la communauté de l'Auxerrois ont bénéficié de ces stages. Sur les deux mois, 450 stagiaires sont inscrits, ce qui ne laisse que quelques places disponibles sur la dernière quinzaine du mois d'août.

On oublie la brasse codifiée, place à un apprentissage plus aquatique

Dix maîtres-nageurs se relaient pour guider les enfants dans les bassins du Stade nautique d'Auxerre. Des apprentissages beaucoup plus aquatiques que les traditionnelles séances de natation, que Fabrice Martin, le directeur du Stade nautique, juge un peu désuet. "Aujourd'hui, on se dirige beaucoup plus vers l'apprentissage du saut, de l'immersion, du déplacement ventral et dorsal, _peut-être un peu au détriment de l'aspect codifié de la nage_." C'est l'idée transmise dans ces apprenti'stages, offrir la possibilité aux 6-12 ans de savoir se déplacer et se sauver : "Nous voyons encore trop de cas de noyade aujourd'hui."

"Depuis ces apprenti'stages, nous sommes très actifs sur ce nouveau savoir-nager." Fabrice Martin, directeur du Stade nautique d'Auxerre

Pour Fabrice Martin, "savoir nager, ce n'est pas forcément savoir faire une nage codifiée, c'est plutôt savoir se servir de ses bras et de ses jambes et de s'appuyer sur ses membres pour savoir où l'on veut aller". L'apprentissage de la brasse ou du crawl n'est toutefois pas à jeter mais il est plutôt destiné aux adolescents, toujours selon le directeur du Stade nautique d'Auxerre.

Pour arriver à ce constat, Fabrice Martin et ses collègues se sont inspirés notamment de l'histoire d'un enfant qui maîtrisait la brasse mais qui "dans un cas où il était immergé ne savait plus nager, car on ne lui avait pas appris à se déplacer sous l'eau, à mettre sa tête sous l'eau et à surmonter les sauts dans l'eau". Ces apprenti'stages sont donc l'occasion pour les maîtres-nageurs du Stade nautique d'Auxerre de mettre en œuvre ce "nouveau savoir-nager".

Des enfants qui ont pris du retard pour apprendre la nage avec le covid-19

Si le Stade nautique d'Auxerre organise pour la première fois ces apprenti'stages, c'est aussi pour compenser les nombreux mois durant lesquels les piscines ont fermé à cause de la crise du covid-19. Les maîtres-nageurs ont même observé un retard chez certains enfants, comme Romain : "Pendant plus d'un an, l'apprentissage de la nage a été mis de côté, on ressent quand même chez certains qui ne sont pas allés à la piscine pendant plus d'un an, voire plus, des difficultés à être à l'aise." Il suffit d'être patient, estime-t-il.

Un sentiment partagé par Cindy, la maman de deux enfants inscrits pour ces apprenti'stages : "C'est sûr que ça leur a fait un temps sans activité nautique, donc ils ont plaisir à retrouver l'eau, surtout mon fils, 7 ans, et très demandeur." Romain, le maître-nageur, a aussi remarqué des enfants plus âgés, au-delà des 10 ans, qui ont encore peur de mettre la tête sous l'eau par exemple. "C'est justement l'objet de ces stages, leur apprendre tout ce qu'il faut pour se sauver, revenir sur le bord sans paniquer."

Il ne reste donc que quelques places pour ces apprenti'stages sur la dernière quinzaine du mois d'août. Une semaine est au tarif de 90 euros, entrées incluses. Le Stade nautique d'Auxerre offre également la possibilité d'un éveil aquatique pour les 4-5 ans, au prix de 50 euros la semaine, pour apprendre aux petits enfants les fondamentaux de la natation.