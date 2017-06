Des aquarelles de Saint-Exupéry exposées à Toulouse vendues un demi-million d'euros

Deux aquarelles du Petit Prince que possédait un collectionneur toulousain se sont vendues à plus de 500.000 euros hier aux enchères à Paris. L'ensemble de la colection était estimée à 150.000 euros. Une seule oeuvre a pourtant atteint près de 300.000 euros !

Le 17 mai dernier, une exposition exceptionnelle à Toulouse donnait rendez-vous aux amoureux d'Antoine de Saint Exupéry, l'aviateur et écrivain à qui l'on doit le Petit Prince et Vol de Nuit. Le musée du Vieux Toulouse, accueillait cette exposition d'un jour où l'on a pu découvrir 19 œuvres de "Saint-Ex" avant qu'elles soient mises aux enchères à Paris ce 14 juin.

294.000 euros pour l'aquarelle ci-dessus

Deux aquarelles du Petit Prince, le célèbre garçon aux cheveux d'or d'Antoine de Saint-Exupéry, ont été adjugées ce mercredi pour un total de plus de 500.000 euros. La première aquarelle, estimée entre 110.000 et 140.000 euros, a été vendue pour 294.000 euros et la seconde, estimée entre 92.000 et 110.000 euros, est partie pour 226.000 euros, selon Artcurial la maison des ventes.

La première aquarelle (27,8 x 21,4 cm) représente le Petit Prince assis sur une chaise, contemplant un soleil rougeoyant qui disparaît derrière des fleurs et des joncs. Saint-Exupéry a utilisé une encre brune et de l'aquarelle ocre, brune, rouge et bleu pour la réaliser (photo en tête de cet article). La seconde aquarelle, de même format, représente le Petit Prince allongé sur le ventre dans un jardin de roses. Elle a été réalisée par l'écrivain-aviateur à l'encre brune et aquarelle ocre, brune et rouge avec quelques traits de crayon noir.

L'exposition durait une seule journée le 17 mai au musée du Vieux Toulouse. © Radio France - Stéphanie Mora

Une suite de onze dessins préparatoires, constituant indéniablement une première ébauche de l'ouvrage mythique, réalisés sur des feuilles de papier pelure et légendés par Saint-Exupéry, ont été vendus pour 104.000 euros. L'ensemble était estimé entre 80.000 et 100.000 euros. Enfin, une des deux dernières lettres de l'écrivain, écrite la veille de sa mort à son ami Pierre Dalloz, a été vendue 18.200 euros (estimée entre 15.000 et 20.000 euros).