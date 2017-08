Des archéologues en herbe au Musée du Pays Châtillonnais

Cet été, le Musée du Pays Châtillonnais, à Châtillon-sur-Seine, propose une série d'animations pour petits et grands. Ce mercredi 16 août, les enfants de 7 à 12 ans pouvaient ainsi s'initier à l'art des fouilles archéologiques.

Sous une tente installée dans les jardins du musée, autour de bacs remplis de sable, 16 apprentis archéologues s’affairent, armés de seaux, de truelles et de pinceaux. Le personnel du musée chargé d'encadrer les enfants, comme Véronique Sulliot, adjointe du patrimoine, a au préalable suivi une formation assurée par des archéologues de l'Inrap, l’Institut national de recherches archéologiques préventives.

Deux bacs sont à disposition des archéologues en herbe. Dans le premier, des ossements d’animaux ont été enfouis. « Sur le site de Vertillum, ( Sur la commune de Vertault, NDLR), on a découvert un sanctuaire où des chevaux et des chiens étaient sacrifiés », précise Véronique Sulliot, "donc on a fait un bac pour que les enfants travaillent avec des ossements d’animaux."

De véritables objets archéologiques

Dans le second bac, plus grand, une bonne quantité d’objets est dissimulée. Ce sont de véritables artéfacts archéologiques, puisés dans les réserves du musée. « Nous avons des tessons de céramiques gauloises et gallo-romaines, un vase en bronze pour faire le rapprochement avec le vase de Vix, un autre vase en céramique à motifs grecs, des goulots d’amphores. »

Si les enfants suivent à la lettre les consignes qui leur ont été données, et travaillent à la manière des vrais archéologues, ces objets ne risquent rien, comme l’explique Matéo, 9 ans : « en premier on creuse avec la truelle, et dès qu’on sent quelque chose de dur, on prend le pinceau ».

Une chasse au trésor qui enthousiasme Godefroy, 10 ans : « ce sont de vrais objets. C’est pas tous les jours qu’on peut faire ça, c’est plein de surprises ». Christiano, 11 ans, a quant à lui marché dans les pas de de son oncle : « mon tonton est archéologue, donc j’ai eu envie d’essayer aussi. On peut dire que c’est un métier de patience, puisqu’il faut déterrer l’objet sans le toucher ». Même si la tentation peut-être forte, pas question de repartir discrètement avec un souvenir antique. Le personnel du musée veille au grain.

La prochaine animation au Musée du Pays Châtillonnais, ce sera le 23 août, un événement intitulé « Créer ou recréer ? » en lien avec l'exposition temporaire "Antiquité du design, Design de l'antiquité". Enfants et adultes pourront apprendre à faire du beau et du poétique en recyclant des objets.