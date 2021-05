Des archéologues "sauvent les meubles" dans l'église de Romilly-la-Puthenaye

La mission est inédite pour les archéologues de l'Eure, plus habitués aux chantiers de fouille en sous-sol qu'en surface. "On essaie tout simplement de récolter du mobilier qui a en partie brûlé, du mobilier qui peut dater des XIV, XVe siècle jusqu'au XIXe" explique Sébastien Cormier, régisseur des collections de la mission archéologique départementale de l'Eure. Avec ses trois collègues archéologues, Sébastien Cormier devrait être sur place jusqu'à la fin de la semaine alors que ce mercredi, une entreprise intervient pour évacuer les déblais. "Sauver les meubles, c'est l'expression qu'on peut utiliser dans ces moments-là, sauf que c'est pas des meubles mais plutôt du mobilier" précise Sébastien Cormier.

On a ciblé les parties les plus intéressantes pour retrouver les mobiliers inscrits aux inventaires - Sébastien Cormier

La sacristie, par chance épargnée par l'incendie qui a ravagé l'église le 17 avril 2021, sert de réserve pour le mobilier exhumé des vestiges : "Des statues, les socles sur lesquelles elles étaient installées, du matériel de ferronnerie utilisé dans les charpentes, du mobilier liturgique, des bougeoirs en verre, en cuivre" énumère Sébastien Cormier. Tout le mobilier en bois, les bancs et les stalles entre autres ont brûlé et sont malheureusement "perdus pour l'histoire".

Sébastien Cormier dans la sacristie avec ce qui a déjà été exhumé des décombres de l'église © Radio France - Laurent Philippot

Récupérer les fragments de vitraux

Un maître-verrier a conseillé aux archéologues de récupérer le plus d’éléments possibles qui sont ensuite numérotés. Stéphanie Zeller fouille minutieusement : "Les fragments de vitraux vont être plus en dessous mais avec le vent, il y en a d'autres qui tombent" explique l'archéologue, casque sur la tête, pelle et truelle en main.

Il y en a de toutes les tailles, ça va jusqu'à une dizaine de centimètres, mais il y a surtout des petits - Stéphanie Zeller, archéologue

Stéphanie Zeller avec les fragments de vitraux qu'elle a retrouvés dans sa fouille © Radio France - Laurent Philippot

Son collègue, Gilles Deshayes, est perché sur une échelle : "Je suis en train de récolter les fragments de vitraux qui sont restés au pied des verrières, voire même ceux qui sont encore accrochés" explique l'archéologue médiéviste mais dans la mesure du possible car "certains sont bien scellés par les métaux, les plâtres et les plombs".

Gilles Deshayes essaie de récupérer les fragments directement à la source © Radio France - Laurent Philippot

À la recherche de la deuxième cloche

Lors de leur intervention le 17 avril, les pompiers ont sorti une cloche et "pour l'instant, on n'en a trouvé qu'une" souligne Sébastien Cormier alors que la documentation et les habitants de Romilly-la-Puthenaye confirment qu'il y en avait bien deux sur le clocher. Le régisseur ne "désespère pas de la trouver, compte tenu de sa dimension d'à peu près 80 centimètres et son poids dépassant les 250 kilos", peu de risques en effet que la cloche se soit envolée ou qu'elle ait été volée.

L'ange a retrouvé son petit doigt

Trois statues ont été épargnées par le sinistre, Saint-Paul et deux anges. Et bonne nouvelle, "un des anges avait perdu son petit doigt, on a réussi à le retrouver dans les déblais et Saint-Paul qui avait un fragment de main cassé, on l'a retrouvé au pied" se satisfait Sébastien Cormier.

Prochaine mission pour les archéologues de la MADE, faire un inventaire raisonné. "On va confronter les inventaires anciens, en s'aidant de la documentation de gens qui fréquentaient l'église, de ce que les monuments historiques et le conservatoire départemental avaient en archives et un inventaire après destruction" détaille le régisseur des collections. La mission des archéologues s'arrêtera là. Pour la restauration, la Fondation du patrimoine a lancé un appel à souscription qui a, à ce jour, recueilli près de 17.000 euros. La ministre de la Culture Roselyne Bachelot s'est engagée : "Le ministère de la Culture accompagnera la restauration de l’église victime de l’incendie au cours duquel ont été détruits plusieurs éléments de mobilier, classés monuments historiques".