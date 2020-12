Des artistes berrichons se mobilisent "pour que le spectacle vivant le reste"

"Il faut que le spectacle vivant le reste !" C’est le credo de plusieurs artistes berrichons qui se sont filmés ces jours-ci déambulant en pratiquant leur passion et néanmoins gagne pain dans les rues de Châteauroux. Une façon d'alerter sur leur situation précaire et leur horizon incertain.

L'un lit quelques vers, l'autre fait valser sa marionnette tandis que quelques uns jouent de leur instrument, et toujours en mouvement. Plusieurs artistes berrichons ont déambulé ces jours-ci dans le centre de Châteauroux dans le strict respect des règles sanitaires du moment, parmi lesquels "la femme blanche", "barda compagnie", "bolita compagnie", la "compagnie Tau", "futile et agréable" ou encore le musicien Rémy Villeneuve.

Avec d'abord le grand plaisir de pratiquer devant des passants étonnés, mais aussi avec un message à faire passer : le spectacle vivant compte, et il ne faut pas l'oublier. Elodie Bretaud, marionnettiste castelroussine en était, "si j'ai envie de marcher en lisant à haute voix, ou avec mon instrument de musique, ou ma marionnette, finalement je suis dans mon droit, l'idée c'était déjà de dire cela." Une façon de maintenir le spectacle bel et bien vivant. "C'était super de voir les réactions des gens, ils ouvraient leurs fenêtres en entendant la musique, certains prenaient des photos, on sentait que cela faisait du bien !"

Un avenir toujours incertain

Au delà de ces sourires, l'idée était aussi de mettre en exergue les difficultés des professionnels de ce monde du spectacle. "Quelle est la condition des artistes, qui ont le droit de répéter, oui, mais où ? Quelles sont les salles mises à disposition facilement pour les artistes ? Il y en a pas ou peu." Les théâtres comme les salles de spectacle pourraient rouvrir au 15 décembre si les conditions sanitaires sont réunies, pour autant tous ces doutes ne sont pas levés. "Clairement beaucoup n'ont pas repris depuis le premier confinement, par exemple parce que les gros festivals n'ont pas pris le risque ou eu la possibilité de reprogrammer quoi que ce soit. Il y a déjà des interrogations sur les mois à venir" témoigne Elodie Bretaud.

Une nouvelle déambulation est prévue ce samedi 13 décembre dans les rues du centre de Châteauroux de 11h à midi. Pas question en revanche de donner rendez-vous au public à un endroit fixe puisqu'il s'agit, toujours, de pratiquer leur art dans le respect des règles du moment. Peut-être aurez-vous tout de même la chance d'entendre un air de cornemuse sous votre fenêtre, auquel cas profitez de l'instant : la culture, ces temps-ci ne court pas les rues. Enfin, presque pas.