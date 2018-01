Si j’en crois la météo, le temps est idéal pour sortir, ce week-end. Bon, en même temps, en écrivant ces lignes sous la menace des cornes d’un escargot, j’avoue ne pas en mener large pour oser vous dire autre chose…

L’exposition « Paroi, Pigment, Pixel - Reproduire une grotte ornée » se poursuit aux Eyzies

Une exposition conçue et réalisée par le Pôle international de la Préhistoire, en collaboration avec le Musée d’Altamira et de nombreux partenaires… Cette exposition propose une immersion dans l'univers des fac-similés (physiques ou virtuels) des grottes ornées. La Néogrotte d'Altamira, Lascaux Centre international de l’art pariétal et la Caverne du Pont d'Arc en sont les trois principaux exemples. Le parcours présente une approche historique des procédés de relevé ainsi que les nombreuses technologies innovantes et les savoir-faire techniques et artistiques qui participent à la création des fac-similés. Il permet également de montrer l’apport des nouvelles technologies et des ressources virtuelles dans les domaines de la recherche, de la conservation et de la médiation. C’est aussi l’occasion de découvrir une série d’images inédites du fac-similé partiel de Lascaux réalisé en 1980 ainsi que des films d’archives et des visites virtuelles. Cette exposition, intitulée « Paroi, Pigment, Pixel - Reproduire une grotte ornée » est prolongée au Pôle International de la Préhistoire des Eyzies jusqu’au 21 mai. L’entrée est gratuite !

Tranche de ville, « Sur les traces des œuvres d’Emma Reyes dans la ville » de Périgueux

Emma Reyes (1919-2003), née à Bogota après avoir passé son enfance dans un couvent d’où elle s’échappe, commence à peindre en 1943. Elle épouse un Périgordin, Jean Perromat, et tisse des liens étroits avec Périgueux où elle laisse une grande empreinte. Regards croisés entre patrimoine architectural, mural et pictural, à travers un parcours commenté en duo avec Véronique Merlin-Anglade, conservatrice en chef du Musée d’Art et d’Archéologie. Parcours en bus. Rendez-vous au Musée d’Art et d’Archéologie ce samedi à 14h. Renseignements au 05 53 08 69 81.

Concert du Nouvel An à Saint-Martial-de-Valette

Le Domaine de Montagenet, à Saint-Martial-de-Valette, vous invite avec « Clavicorde » à venir dimanche à 15h45 pour partager un moment musical. Un concert du Nouvel An vous y sera donné (avec galette des rois) par l’ensemble Météo (accordéon, contrebasse, percussions, électroacoustique). Renseignements au 05 53 56 00 39.

Thé dansant à Saint-Astier

Ce dimanche, un thé dansant vous est proposé au centre culturel La Fabrique de Saint-Astier de 14h à 19h, avec l'orchestre « Harmonie Musette ». Boissons et gâteaux sur place. Tarif d'entrée 10€. Réservation : 06 22 85 96 78

La météo ? Quelques pluies partout en Périgord…

Alors pourquoi ne pas en profiter pour sortir ? Choisissez votre commune préférée, laissez votre parapluie dans la voiture et allez vous balader dans les rues. Tout en lisant ce poème, « Il pleut », de Raymond Queneau… « Averse averse averse averse averse averse, ô pluie ô pluie ô pluie ô pluie ô pluie ô pluie, gouttes d'eau gouttes d'eau gouttes d'eau gouttes d'eau, parapluie ô parapluie ô paraverse ô, paragouttes d'eau paragouttes d'eau de pluie, capuchons pèlerines et imperméables, que la pluie est humide et que l'eau mouille et mouille, mouille l'eau mouille l'eau mouille l'eau mouille l'eau, et que c'est agréable agréable agréable, d'avoir les pieds mouillés et les cheveux humides, tout humides d'averses et de pluie et de gouttes, d'eau de pluie et d'averse et sans un paragoutte, pour protéger les pieds et les cheveux mouillés, qui ne vont plus friser qui ne vont plus friser, à cause de l'averse à cause de la pluie, à cause de l'averse et des gouttes de pluie, des gouttes d'eau de pluie et des gouttes d'averse, cheveux désarçonnés cheveux sans parapluie. »