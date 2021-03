Des artistes de cirque s'entrainent à la balançoire russe à Avignon

Les halles Genicoud proposent à Avignon une salle exceptionnelle aux artistes de cirque sans show depuis la crise sanitaire. Des acrobates des cirques du monde entier apprécient de se retrouver à Avignon, ville de spectacle, pour préparer leurs numéros à la balançoire russe.

Avignon accueille des artistes de cirque pour qu'ils préparent leur prochain spectacle malgré la crise sanitaire. Avec le coronavirus, ces spécialistes de l'acrobatie ne peuvent plus assurer leurs spectacles en Asie ou dans des cirques internationaux.

Ces anciens gymnastes d'Avignon se retrouvent donc aux Halles Génicoud. L'ANT, le club de gymnastique d'Avignon, leur propose une salle spéciale pour qu'ils s'entraînent à la balançoire russe.

L'exercice demande une grande hauteur de plafond quasiment introuvable ailleurs en France.

Pas d'autre salle pour entrainer les acrobates en France

Le plateau de la balançoire claque au rythme des deux acrobates. Au "hop", les artistes impriment une dernière poussée puis le corps de l'acrobate fuse vers le plafond à prés de 10 m. Il se réceptionne dans une bavette, longue bande de tissu accrochée au plafond de la salle des arts du cirque des halles Génicoud.

Benjamin Anikine a porté pendant des années les couleurs de l'ANT en compétition de gymnastique. Désormais acrobate de cirque sans spectacle à cause de la crise sanitaire, il revient aux halles Génicoud : "je ne connais pas une autre salle en France pour s'entrainer comme ça . Cette salle permet de s'entraîner en balançoire russe et il y a tous les points d'accroche pour du tissu, de la corde lisse, des sangles aériennes. C'est parfait pour nous".

Son show d'acrobate en Asie s'est arrêté avec le coronavirus. Il a rassemblé des artistes belges, brésilien pour préparer un nouveau show. Avignon est aussi la ville idéale pour fonder une nouvelle compagnie de cirque : "dès qu'on parle d'Avignon, dans le monde du cirque, on connait tous le festival. C'est parfait de venir dans cette ville de culture du spectacle pour s'entrainer".

Sport et culture dans la balançoire

Les halles Genicoud ont été récemment reconstruites pour favoriser toutes les actovtés autour de la gymnastique, du parkour aux arts du cirque. Laurent Michelier de l'ANT souligne que la salle et la balançoire russe leur ont permis "de retrouver une condition d'acrobate après 6 mois sans travail". Il ajoute qu'il s'agit de poursuivre "la reconversion d'athlètes dans le spectacle vivant. Ces gymnastes sont parfois un peu livrés à eux même après leur carrière en compétition à haut niveau. L'ANT a la volonté de permettre cette transversalité entre le sport et la culture"

Les anciens gymnastes ont d'ailleurs créé cette semaine à Avignon leur nouvelle compagnie d'artistes de cirque.

L'ex-gymnaste retrouve Avignon en acrobate

L'acrobate Mathieu Hubener venait régulièrement à Avignon pour des stages ou des compétitions lorsqu'il était gymnaste. désormais artistes du crque du Soleil, il savoure les possibilités de la salle des arts du cirque mis à sa disposition aux halles Genicoud d'Avignon : "c'est génial d'avoir cette salle en France. Il y a bien sûr les écoles de cirques mais des salles avec ce potentiel, il n'y en a pas d'autres en France. Je travaille au Cirque du Soleil et je suis rentré depuis un an a cause du covid. Avant je n'avais jamais eu à chercher une salle pour m'entrainer".

L'acrobate a pu entretenir sa forme "sur le trampoline de la salle de mon ancien club de gym à Antibes" mais il regrette de "ne pas avoir accès à des endroits avec la hauteur d'Avignon pour travailler cette spécialité de la balançoire russe. Cette salle à Avignon, c'est énorme! Ca va permettre de travailler notre numéro avec nos équipes et de se préparer pour la reprise des spectacles".

Mathieu Hubener est aussi sensible à l'esprit d'Avignon et de ses festivals : "c'est bien que ça se passe dans cette ville d'Avignon car il y a une culture derrière avec le Festival de théâtre. Je m'amuse à nouveau comme un enfant. Je reviens 10 ans en arrière avec cette balançoire russe, c'est génial!"

Des acrobates s'entrainent à la balançoire russe aux halles Genicoud à Avignon © Radio France - Philippe Paupert

