Des artistes issus d'émissions télévisées en concert à Renazé

Gauthier Paturo animateur à France Bleu Mayenne et star de N'Oubliez pas les Paroles chantera tout comme Timéo Béasse de The Voice Kids

Vous les avez peut-être vus à la télévision, et vous pouvez désormais les voir pour de vrai ! À Renazé, des artistes issus d'émissions télévisées célèbres ont décidé de se rassembler pour présenter un concert ce samedi à la salle de l'Escale.

Une douzaine de chanteurs et musiciens vont se produire bénévolement. Les recettes du concert seront versées au profit de l'Association Contre les Tumeurs Cérébrales.

Gautier Paturo présent !

Seront présents : Élodie, Manon, Dorian, Hervé, Soriana, Denis, Franck et Gautier Paturo de l'émission N'oubliez pas les paroles, Axelle de la Nouvelle Star, François de la Star Academy, Tanya de Rising Star, Dimète le gagnant du Plus grand karaoké de France mais aussi Timéo Béasse, le chanteur de Craon vu dans The Voice Kids.

Le concert démarre à 20h30, salle de l'Escale. Tarif unique de 12 euros. Une billetterie est ouverte à l'Intermarché de Renazé.