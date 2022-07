Des artistes perchés sur les toits d'une cathédrale en Dordogne pour le festival Mimos

La 32e édition du festival Mimos débute ce mercredi 6 juillet à Périgueux en Dordogne avec en ouverture le spectacle Horizon déjà complet avant l'ouverture du festival malgré les cinq représentations prévues, tous les soirs à 20h30 (sauf dimanche 19h). Cependant, une partie du spectacle pourra être vu par tous car les artistes présentent un ballet acrobatique sur les coupoles de la cathédrale Saint-Front à Périgueux.

Des artistes sans filet

Pour ce ballet acrobatique créé spécialement pour le monument périgourdin. Raphaëlle Boitel de la compagnie l'Oublié, associée de l'Agora à Boulazac, a réuni 11 artistes venus de toute la France (circassiens, free runners et acrobates urbains). Le spectacle a lieu à l'intérieur de la cathédrale puis sur les toits byzantins de la cathédrale. Pour ce ballet, aucun des artistes n'est attaché. Il n'y a pas non plus de filet.

Un festival avec 150 représentations jusqu'à dimanche

Le festival Mimos propose 150 représentations dont certaines gratuites jusqu'à ce dimanche 10 juillet. Il y a 17 spectacles dans le IN. 14 dans le OFF avec, à chaque fois, plusieurs représentations. France Bleu Périgord est en direct du festival Mimos, ce jeudi 7 juillet, entre 16h et 19h sur la place Robert Badinter.

De l'amour, du papier et des pastèques

Dans le IN, il y a notamment l'adaptation en spectacle de la BD "Un océan d'amour" proposée par une compagnie de Loire-Atlantique, la compagnie la Salamandre avec des créations en papier pour raconter cette histoire d'amour d'une Bretonne qui part à la recherche de son mari, un pêcheur disparu en mer.

La compagnie anglaise Gandini Jugglin propose ce vendredi un spectacle de cirque contemporain "Smashed 2" avec neuf jongleurs et de nombreux fruits sur la scène de l'Odyssée de Périgueux à 20h. C'est un spectacle payant.