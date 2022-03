Le mardi 22 mars, des musiciens ukrainiens et russes vont participer à un Concert pour la Paix à l'Opéra de Nice. L'intégralité des recettes seront reversées à une association qui vient en aide aux enfants ukrainiens.

Des artistes ukrainiens et russes jouent ensemble un "Concert pour la Paix" à l'Opéra de Nice

Un concert 100% en faveur de l'Ukraine, mardi 22 mars à 20h... à commencer par les recettes! Geste fort de la part de l'opéra qui ne garde rien et les artistes qui ne prennent pas de cachet, l'intégralité de la billetterie sera reversée à une association venant en aide aux enfants ukrainiens dans les zones de guerre. C'est l'ambassade d'Ukraine qui a ouvert un compte pour l'occasion et qui réalisera le transfert.

Ce concert est organisé par Olga Monakh et Nicolas Bringuier... un couple de pianistes franco-ukrainiens. Autour d'eux, des artistes russes et ukrainiens entre autre vont jouer pour la paix. Des artistes engagés depuis longtemps contre le régime de Vladimir Poutine.

Au programme: compositeurs ukrainiens ou russes avec des origines ukrainiennes, et des morceaux en hommage aux artistes. Il y aura Rachmaninov, Brahms, Scriabine, Skoryk, Dvorak, Fauré et ... Tchaïkovski. Avec le premier mouvement du Trio pour Piano "à la mémoire d'un grand artiste", de quoi rendre hommage à tous les artistes ukrainiens victimes de la guerre. Et summum du symbole, ce morceau a été composé... à Nice.

Vous pouvez réserver des places entre 10 et 47 € sur le site opera-nice.org