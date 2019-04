Des ateliers chocolat pour les enfants au moment des vacances de Pâques

La Chocolaterie Bernard Castelain à Châteauneuf-du-Pape a créé un espace est dédié aux « z’apprentis » chocolatiers de 6 à 12 ans et même à partir de 3 ans pour les ateliers décoration de moulage durant les vacances d'été.

Châteauneuf-du-Pape, France

Pour la période de Pâques, le chocolat est sans doute plus roi qu'au moment de noël avec ses œufs, poules et autres lapins.

Dans l'atelier de fabrication de la Chocolaterie Bernard Castelain cette semaine les groupes d'enfants se sont succédés à raison de session d’une heure à par séance.

Ici sous la direction du maître chocolatier Didier Jurzyk deux ateliers spécifiques sont proposés aux plus jeunes, le moulage et la décoration. Les enfants laissent aller leur imagination pour la partie décoration où « la peinture » est en fait du chocolat blanc liquide mélangé à différents colorants naturels. Généralement la poule ou le lapin ramené à la maison seront plus vite mangé que le temps passé à la séance d’atelier.

Dans l'atelier de fabrication de la Chocolaterie Bernard Castelain cette semaine les groupes d'enfants se sont succédé à raison de session d’une heure à chaque fois. x fois plus .

Les Français consomment chaque année près de 379 000 tonnes de chocolat, soit environ 7 kilos par habitant, mais pour les que les allemands ou les belges c’est quasiment deux fois plus .Les traditionnelles tablettes représentent toujours un tiers de la consommation, mais pour Paques 9 achats sur 10 vont vers les incontournable lapins, œufs et poules.