Limoges, France

Emmenez votre petit de deux ans visiter le musée des Beaux Arts de Limoges, ce n'est pas mission impossible ! Voilà une idée sortie pour les vacances. Le musée organise des ateliers pour les enfants de 2 à 5 ans. Antiquités égyptiennes, histoire de la ville... les enfants peuvent aussi découvrir, tout en jouant, la collection d'émaux.

Les enfants sont captivés par les explications du guide © Radio France - Sarah Vildeuil

Une approche ludique

Pour mieux comprendre ce qu'est l'émail, le mieux, c'est de toucher. "- Est-ce que c'est froid, demande le guide. -Oui, c'est froid, répond Paul". Le guide, c'est Eric Boutaud. "Il y a le côté ludique qui très important, explique le guide. Dans cet atelier, nous allons faire un jeu de dominos. On va poser des images, qui ensuite seront à redécouvrir dans les collections." Le musée propose aussi des ateliers pour stimuler la mémoire des enfants.

Les enfants découvrent d'abord les oeuvres avec des cartes © Radio France - Sarah Vildeuil

Pendant près d'une heure, petits et grands se prêtent au jeu © Radio France - Sarah Vildeuil

Pour le mois de février, il y a encore des ateliers tout-petits prévu les lundis, mercredis et vendredis, à 11 heures, sans réservation. Le tarif est d'un euro pour les enfants, plus l'entrée adulte (entre trois et cinq euros). D'autres activités en famille ou des visites thématiques sont également prévues.