Des ateliers théâtre à Pontarlier pour apprendre le français à des réfugiés afghans

Sandra Tivan, professeure de théâtre à la MJC des Capucins à Pontarlier (Doubs), organise lors des vacances scolaires des ateliers théâtre pour ses élèves réfugiés afghans, soudanais, népalais, ou bosniaques. Un moment qui mêle apprentissage et rigolade.

En plus de ses cours d'alphabétisation à la Maison des jeunes et de la culture des Capucins à Pontarlier, Sandra Tivan organise des ateliers théâtre pour ses élèves réfugiés, au théâtre du Lavoir. Ils sont Afghans, Népalais, Bosniaques, ou Soudanais. Et apprennent le français, la journée en classe, le soir sur scène.

Sandra Tivan met en place ces ateliers lors des vacances scolaires de sorte que certains de ses élèves français puissent se joindre afin d'aider les réfugiés à l'apprentissage du français.

Rencontrer d'autres personnes et se lâcher

L'objectif de ces ateliers, c'est déjà de combattre la barrière de la langue et de leur donner la possibilité d'échanger avec des personnes qui parlent le français. "Sur scène, on offre un échange entre mes élèves réfugiés et mes élèves français", explique Sandra Tivan.

Et puis l'autre but de ces moments sur la scène, c'est de leur mettre sur un plateau des situations qu'ils ne peuvent pas vivre en classe : "Ils se lâchent... On leur donne des petits moments de joie qui sont différents de ceux que l'on a à la MJC." Ce qui fait que parfois, "ils nous montrent une autre face de leur visage que l'on ne voit pas en cours", poursuit Sandra Tivan.

Des ateliers ludiques qui mêlent apprentissage et pure rigolade

Sandra Tivan apprend à ses élèves réfugiés le nom des couleurs en français, en associant le prénom des élèves sur scène avec une couleur. Quand tout le monde a choisi sa propre couleur, la professeure de théâtre demande à l'un des réfugiés de réciter, de mémoire, le prénom et la couleur de tout le monde.

Un autre exercice consiste à trouver, uniquement sur scène, un objet de la couleur que décide Sandra Tivan. Un cours similaire à ceux que l'on trouve en classe d'alphabétisation, mais qui, au théâtre, offre des moments de rires entre tous les participants.