De nouvelles idées de randonnées en Dordogne

À l'occasion de la Quinzaine de la randonnée, le Conseil départemental de la Dordogne regroupe dans plusieurs guides des balades et randonnées à faire à pied, à cheval ou en VTT dans le département.

Jusqu'au 10 juillet, la maison départementale du tourisme de Dordogne enfile ses chaussures de marche et devient la maison de la randonnée. À l'occasion de la Quinzaine de la randonnée, l'administration revient sur les balades et randonnées à faire dans le département à travers plusieurs guides.

De nouvelles idées d'itinéraires sont regroupées dans la troisième édition des "10 belles balades et randonnées autour des villes et villages fleurs de Dordogne". Ce guide regroupe des randonnées tout public, pas plus longue qu'une douzaine de kilomètres.

Le département édite également une carte de 5 nouveaux circuits autour des gorges de l'Auvézère, à faire en trois jours ou plus. Un autre guide développé en partenariat avec la SNCF, "la Dordogne sans pétrole", regroupe 21 idées d'itinéraires accessibles depuis les gares du département.

Un sentier de grande randonnée de pays sanctuarisé

Un nouveau GR de pays va également être sanctuarisé dans le département. Une randonnée de 173 kilomètres autour d'une vingtaine de villages du pays de Fénelon. Le temps d'être balisé par le comité départemental de randonnée pédestre durant l'été et il sera accessible à la rentrée.

Les guides et circuits de randonnées sont accessibles à gratuitement à la Maison départementale du tourisme ou sur le site internet du Conseil départemental de la Dordogne.