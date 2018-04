Des Gaulois dans la plaine, une ombre qui danse, des métiers d’art, de la musique peu classique et un peu de vert ; cinq sorties pour ce week-end des samedi 7 et dimanche 8 avril 2018 en Dordogne que vous recommande France Bleu Périgord.

Avez-vous bien profité de cette magnifique journée de vendredi ? Parfait ! Tout de suite, la suite…

Conférence sur les Pétrocores, samedi à Belvès

Christian Chevillot est président de l’Association pour le Développement de la Recherche Archéologique et Historique en Périgord. Il est lui-même archéologue, mais aussi spécialiste des Civilisations protohistoriques et des Gaulois… A ce titre, il vous proposera samedi à Belvès une conférence sur les Pétrocores… Il s’agit là du peuple gaulois qui a fondé le Périgord avant l’heure, laissant son nom à la région et à sa capitale : Périgueux, leur territoire s’étendant, en gros, de la Dordogne à la Vézère. Que savons-nous des Pétrocores, au juste, à part qu’ils ont peur que le ciel ne leur tombe sur la tête, comme tout le monde ? Au fond pas grand’ chose… Car si les Gaulois ont inventé le savon, ils ne baignaient point dans l’écriture. Or pas d’écriture, pas d’Histoire, si ce n’est grâce aux écrits de leurs contemporains, Romains, Grecs et autres. Des écrits dont la véracité prête malgré tout à caution puisque cela est vu du monde Latin, donc un monde totalement différent. Selon ces écrits, tout de même, on sait que les Pétrocores étaient un peuple essentiellement d’agriculteurs, d’éleveurs, qu’ils faisaient également du commerce. Mieux que cela : ils étaient considérés comme l’un des trois plus grands peuples Gaulois grâce à leurs artisans, fournissant les meilleurs forgerons du monde Antique. La conférence de Christian Chevillot sur les Pétrocores, peuple fondateur du Périgord, vous sera proposée samedi, 17h, dans la grande salle de la mairie de Belvès…

« Double » à la Fabrique de Saint-Astier samedi

Entrons si vous le voulez bien dans la 4ème dimension… Après toutes ces années à l’avoir suivi sans un mot, l’ombre d’un homme va se redresser afin de faire connaissance avec celui-ci. Cette ombre se matérialise sous la forme d’une femme. Spectacle événement en Belgique, Prix du public au festival d’Avignon 2016, « Double » donne aux spectateurs un feu d’artifice de danse métissée et de musique live. Chorégraphe et danseur belgo-haïtien, Nono Battesti s’est entouré de jeunes artistes très talentueux : Juliette Colmant, danseuse contemporaine, classique, jazz, et hip-hop, Dyna B, chanteuse soul à la voix profonde, ainsi que danseuse, et Quentin Halloy, multi instrumentiste remarquable. Quatre artistes émouvants et puissants, dans un décor végétal sonore. Entre vibrations hip-hop, danse contemporaine et soul, un spectacle d’une énergie et d’une intensité rare vous est ainsi promis ! « Double », à La Fabrique de Saint-Astier, c’est ce samedi à 20h30 ; l’entrée est à 16 euros.

Montfort : Journées européennes des Métiers d'Art

Dans la commune de Vitrac est organisée une 2ème session, à Montfort, des Journées Européennes des Métiers d'Art. Comme l'an passé, les artisans de la commune ou leurs amis de communes voisines, ouvrent aux visiteurs leurs ateliers habituels ou ateliers éphémères pendant 2 jours, samedi et dimanche, à partir de 10h jusqu'à 18h. Ils exposent leurs travaux, achevés ou en voie de réalisation, se prêtent à la démonstration de leur savoir-faire et peuvent parfois proposer un début d'initiation. 3 points du village sont concernés, suivant le plan consultable sur place : la potière et un tailleur de pierre, la grotte du sculpteur de bronzes, un tourneur sur bois un sculpteur sur pierre, ainsi que modelage et sculpture... Les artistes artisans vous attendent pour un moment de découverte et d'échange. Vous pourrez poursuivre votre déambulation dans le village rénové et ses abords immédiats : point de vue de la Roche Percée, espace de pique-nique et de jeux.

Purcell à Montrem puis Vallereuil

Deux « Concerts au fil des clochers » vous sont proposés dans les églises de Montrem, samedi à 20h30, et de Vallereuil, dimanche à 16h. Purcell est au programme du répertoire de la compagnie L’Amour du Loup. Le duo Ambre oZ au chant, et Christophe Jodet à la contrebasse, basse électrique et looper, se réunissent autour de l’œuvre de Purcell pour une performance de haute voltige oscillant entre musique baroque et musique pop. L’entrée plein tarif est à 10 euros.

Troc et marché aux plantes à Grignols, dimanche

Un marché aux plantes vous attend dimanche à Bruc (commune de Grignols) de 10h à 18h. Troc, vente de plantes, mais aussi matériel de jardinerie complètent la journée. Des animations diverses vous sont proposées : approche sensible des plantes, chasse aux trésors. Une restauration est prévue sur place.