VIDÉO : des bancs culturels installés non loin de la médiathèque d'Alès

Une vingtaine de livres en métal installés ce lundi non loin de la médiathèque d'Alès. Se reposer et peut-être également inciter les jeunes scolarisés qui ne vont pas manquer de les utiliser à davantage fréquenter l'équipement culturel.

Pour un peu plus de 40.000 €, Alès Agglomération a fait procéder ce lundi matin à l"installation de 17 bancs non loin de la médiathèque. Des bancs en métal, - des livres - choisis parmi les plus célèbres auteures et auteurs Cévenols. Des bancs "culturels", Le petit chose, Alphonse Daudet, le bouc du désert, Jean-Pierre Chabrol qui peut-être inciteront les jeunes à davantage fréquenter l'espace culturel ?