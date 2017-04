Des bateaux pour tous les goûts et toutes les bourses aux Nautiques de Port Camargue

C'est le plus grand salon du bateau d'occasion de Méditerranée. Les nautiques ont lieu ce week-end à Port-Camargue. Des passionnés de bateau en tout genre se promènent le long des quais pour observer 650 bateaux en tout genre et même en acheter.

Le salon des Nautiques est devenu au fil des ans, le plus grand marché du bateau d'occasion en Méditerranée. 650 bateaux exposés le long des quasi et près de 40 000 personnes attendues. C'est le rendez-vous pour dégoter de petites merveilles.

A l’intérieur d'un voilier de 12 mètres de long, Régis et sa famille sont en pleine de visite: "On vérifie que ça soit bien confortable et puis on regarde surtout les gréements, les voiles, le moteur, enfin tout ce qui est technique".

Murs en bois, parquet au sol, comptez 87 000 euros pour cette petite maison sur l'eau. Régis s'y voit déjà, pour leurs escapades le long des cotes de la Méditerranée: "Nous on longe, on va du côté de Nice du côté de l'Espagne. Mais on ne pourrait pas traverser la Méditerranée ou faire un tour du monde ! On n'est pas chevronnés à ce point là" raconte Régis, amateur de voilier en pleine visite

Et en plus, pas besoin de permis pour un voilier.

Pour nous c'est la liberté, c'est apaisant d'être sur un bateau, on s'y sent bien. " Régis

"Le bateau c'est la liberté" assurent les amateurs © Radio France

Aux nautiques il y en a pour tous les goûts et pour tous les rêves. François face à un gros bateau à moteur a les yeux qui brillent, mais il sait se raisonner.

Celui-ci est complètement hors budget... mais le problème avec qu'un bateau c'est qu'il manque toujours un mètre. Le nôtre fait 9.5 mètres, on voudrait qu'il en face 11.5, mais quand on aura un 11.5 mètres, il manquera encore deux mètres !" François

Des mètres de rêve et de liberté ça, tous les amateurs l'assurent. Alors voilà une bonne raison de casser la tirelire.