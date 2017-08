Mondiaux de Hip Hop : les Bayonnaises s'envolent pour Phoenix (VIDEO)

Sept jeunes danseuses de l'école Alliance Forme à Bayonne, ont pris leur envol pour Phoenix, aux Etats-Unis. Elles sont les seules à représenter la France en catégorie junior et n'ont qu'une idée en tête : décrocher le titre de championnes du monde de Hip Hop.

A l'aéroport de Biarritz, à une heure et demie du grand départ pour l'Amérique, les danseuses trépignent d'impatience. C'est une vraie aventure pour ces fillettes âgées de sept à treize ans. La petite Elaia en a conscience :

"C'est stressant de partir aux Etats-Unis à notre âge. Ça va être un grand voyage pour nous. On ne pensait pas qu'on irait si loin."

Du 7 au 12 août, elles affronteront 4000 danseurs, venus de cinquante pays. Une vraie chance pour ces jeunes Bayonnaises qui participent au plus grand concours de Hip Hop du monde. Elles réaliseront une chorégraphie d'une minute et trente secondes, avec des chorégraphies imposées par le jury, et espèrent faire partie des vingt groupes retenus en demi-finale. Aventure à suivre...