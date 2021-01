Des BD en grand format sélectionnées au festival d'Angoulême affichées dans la gare de Poitiers

Jusqu'à la mi-février 2021, la 48e édition du Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême prendra place dans plus de 40 gares partout en France, notamment à Poitiers. Des maisons d'éditions poitevines seront également à l'honneur dans la gare de Bordeaux.

La 48e édition du Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême prendra place dans plus de 40 gares partout en France comme ici à Poitiers

Des Bandes dessinées en grand format sur les murs de la gare de Poitiers. La SNCF et la 48e édition du Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême organisent une opération jusqu'à mi février pour donner à voir les planches des ouvrages sélectionnés en 2021. Des expositions éphémères sont organisées dans 40 gares en France. Un moyen de faire vivre le festival autrement tandis que son organisation doit être entièrement revue à cause de la crise sanitaire.

Des BD en grand format exposées sur les murs de la gare de Poitiers - David Paquin

A la gare de Poitiers, vous trouverez les planches de :

Flipette & Vénère de Lucrèce Andreae , publiée aux éditions Delcourt et nommée dans la sélection officielle du Festival International de la BD 2021.

, publiée aux éditions Delcourt et nommée dans la sélection officielle du Festival International de la BD 2021. Middlewest de Skottie Young et Jorge Corona chez Urban Comics, nommée dans la sélection « Jeunesse 12-16 ans » du Festival International de la BD 2021.

chez Urban Comics, nommée dans la sélection « Jeunesse 12-16 ans » du Festival International de la BD 2021. Anthologie Volume 1 – 1979-1984 d’Edika chez Fluide Glacial, nommée dans la sélection « Patrimoine » du Festival International de la BD 2021.

Des maisons d'éditions poitevines de BD également à l'honneur

Les maisons d'éditions poitevines de bande dessinées Le Lézard Noir et Flblb seront aussi mises en lumière à la gare de Bordeaux Saint Jean.

Seront exposées, des planches de la bande dessinée japonaise Violence & Peace de Shinobu Kaze, publiée par la maison d’édition poitevine Le Lézard Noir et nommée dans la sélection Patrimoine de du Festival International de la BD 2021.

Mais aussi le tome 3 des Voyages en Egypte et en Nubie de Giambattista Belzoni, dessinée par Lucie Castel, scénarisé par Grégory Jarry et Nicole Augereau, publiée par les éditions poitevines Flblb et nommée dans la sélection officielle du Festival International de la BD 2021.