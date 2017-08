Des fouilles internationales sur le site gallo-romain de Sanxay

Arrivés le 22 juillet à Sanxay (Vienne), la dizaine de bénévoles de Solidarités Jeunesses participent à un chantier international du site gallo-romain jusqu'au 12 août. Ces apprentis archéologues ont alors trois semaines pour aider à la revalorisation des vestiges d'un site datant de 2 000 ans.

Au travail depuis 9h30 les bénévoles s'attelent à la tâche. Originaires de France, d'Italie, d'Espagne, République Tchèque ou encore de Turquie, tous on fait le choix de rejoindre ce chantier de fouilles reconduit pour la seconde année. Pioche, truelle, pelle ....tout l' attirail de l’archéologue, en simplifié, est à leur disposition pour qu'ils effectuent leur mission .Et elle est simple : aider à la revalorisation de l'ancienne ville gallo-romaine occupée du Ier au IVe siècle J-C .

Sur les 35 hectares, seule la parcelle du sanctuaire, le cœur de la ville, fait l'objet de leur travaux. Yoann, l'archéologue du site, employé par le Centre des Monuments Nationaux, supervise les opérations. Il fait en sorte que les premières fouilles entreprises par le Père Camille de la Croix entre 1881 et 1883 soient respectées car "c'est un des sites gallo-romain les mieux préservés de France ce qui en fait un site exceptionnel"

Sarah, 17 ans, est la benjamine du groupe. Avant de commencer le chantier, elle était sceptique :"je ne pensais pas qu'on puisse trouver des traces de 2000 ans mais la preuve que si! Moi-même j'ai trouvé des restes de terracotta, de poterie etc.. Ça motive plus que jamais". Cette motivation Francesco l'a retrouvée. Déjà venu l'an dernier, l'Italien de 26 ans a souhaité réitérer cette expérience : "j'aime bien la façon qu'on a de chercher des petits objets utilisés par des personnes il y a longtemps".

Sur le chantier les bénévoles font des trouvailles comme ces morceaux de poterie ou restes de vieilles colonnes © Radio France - Jennifer Biabatantou

Echanges culturels et entraides

Pendant trois semaines, la petite dizaine de participants vit ensemble nuit et jour. Dans le groupe, il n'y a pas moins de sept nationalités, la communication se fait donc en anglais. C'est ce mélange des origines et des cultures qui a séduit Irène "et puis d'habitude je ne travaille pas en groupe, dit-elle, mais ici j'ai appris qu'ensemble on pouvait faire de grandes choses". Au fur et à mesure que le temps passe Bülent a même la sensation d'être en famille : "des fois j'ai l'impression d'être comme un père, dit-il en riant. Par exemple je leur dis "ne faites pas ça" ou s'il pleut "n''oublie pas ton manteau". C'est une ambiance sympathique"

Léa, une des deux animatrices de Solidarités Jeunesses mais aussi la main à la pâte © Radio France - Jennifer Biabatantou

La cohésion se fait aussi avec les habitants de Sanxay. Chaque semaine un repas est organisé dans le but de créer du lien entre le village et le site de fouilles.