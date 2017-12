Sainte-Colombe-en-Auxois, France

On les ressort chaque fin d'année pour décorer nos maisons et le sapin, les boules de Noël ! Mais celles que vous allez découvrir au centre culturel Arcade au Château de Sainte-Colombe-en-Auxois ont une histoire bien particulière. Ces soixante-six boules de Noêl exposées jusqu'au 31 décembre prochain, ont été imaginées par des designers et fabriquées par des souffleurs de verre. Elles ont été prêtées par le Centre international d'art verrier de Meisenthal en Moselle (CIAV).

L'exposition sur les boules de Noël se tient au centre culturel Arcade au Château de Sainte-Colombe-en-Auxois © Radio France - Stéphanie Perenon

La tradition des souffleurs de verre relancée

Cette exposition retrace la reprise d'activité du CIAV depuis 1999 explique Coralie Champonnois, chargée de développement à Arcade. "La production a été relancée autour des boules traditionnelles grâce à la transmission du savoir-faire d'anciens verriers et à partir de 2001 un designer a proposé chaque une nouvelle boule de Noël."

Des boules d'inspiration très personnelle

Le plus souvent ces boules sont nées de souvenirs ou d'anecdotes liés à Noël et à l'enfance. La dernière née s'appelle Rotor. "Elle ressemble à un rouage , un engrenage en verre, qui dans une horloge un peu improbable va compter le temps qui nous sépare de Noël" explique Alain Gislot. Le fondateur et président du centre culturel s'amuse de voir ces boules suspendues dans la galerie. Il aime les histoires qui ont amené leur création. Sa préférée à lui, s'appelle "pas dans la neige" car les designers qui l'ont conçue avait enregistré leurs pas dans le manteau blanc tombé autour de Meisenthal. Un enregistrement qui une fois exporté vers leurs ordinateurs a donné une onde visuelle, qui leur a permis de créer cette boule. "J'adore cette histoire, qui est à la fois une démarche tellement poétique et inventive !". La dernière née baptisée Rotor est bien sûr à découvrir sur place.

Alain Gislot, le fondateur et président d'Arcade aime les histoires autour de la création de ces objets d'art © Radio France - Stéphanie Perenon

→ L'exposition a lieu jusqu'au 31 décembre au centre culturel Arcade au Château de Sainte-Colombe-en-Auxois, sur rendez-vous au 07 71 07 04 92 ou 06 16 39 79 39.