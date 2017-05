Des cabanes en bois au camping de Mayenne

A partir du 1er juin, un nouveau type d'hébergement sera disponible au camping de Mayenne. Une tente bivouac à destination des randonneurs et des gens de passage.

Ca ressemble à une cabane en bois améliorée. Du bois pour la structure et de la toile beige résistante pour le toit et les ouvertures. Un système bien pensé, pas très grand, mais suffisant pour permettre à deux personnes de passer une bonne nuit. A l'étage auquel on accède par une trappe, il y a la chambre de 5 m2 avec un vrai matelas confortable. Et en dessous, une table et de quoi mettre du matériel à l'abri.

Une table de pique-nique en dessous de la pièce qui accueille la chambre. © Radio France - Gildas Menguy

Ce type d'hébergement s'adresse aux randonneurs qu'ils soient à pieds ou à vélo. Car Mayenne est sur le parcours de la Vélofrancette, l'itinéraire national reliant Ouistreham à La Rochelle.

La chambre sous le toit de la cabane avec le matelas pour un couchage 2 personnes. © Radio France - Gildas Menguy

La nuitée coûtera 18 euros pour deux personnes. Tarif auquel il faut ajouter la taxe de séjour et l'éventuel supplément électricité. Les locations seront possibles du 1er mai au 30 septembre.