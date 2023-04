Des cabanes sur les allées Jean-Jaurès, ce qu'il se trame sur les Ramblas à Toulouse

Les chalets sont en dur, bien plus pérennes que ce qu'on peut voir habituellement sur les allées Jean-Jaurès quand il s'agit de marchés artisanaux. C'est bien un grand marché artisanal qui se tiendra ce week-end à Toulouse sur le Ramblas. La région espagnole Castille-Manche organise la " Farcama Primavera Internacional ", la première édition de la foire régionale de l'artisanat castillan, du jeudi 27 au dimanche 30 avril. Spécialité de cette région du centre de l'Espagne autour de Tolède : le safran.

ⓘ Publicité

Installations ce mardi matin. © Radio France - Jeanne Marie Marco

Demi-journée de folie samedi place du Cap

L'évènement devra composer samedi avec une concurrence féroce et des milliers de spectateurs attendus place du Capitole pour suivre sur l'écran géant la demi-finale de Champions Cup entre le Stade Toulousain et le Leinster (16h) et la finale de Coupe de France du TFC (21h) contre Nantes, entrecoupée de la diffusion d'un opéra "la Traviata" en direct du Théâtre du Capitole.