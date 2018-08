Reims, France

C'est une opération exceptionnelle qui a lieu depuis le début de la semaine à la cathédrale de Reims : la pose d'un filet de protection de 500 mètres carrés. Un moyen efficace pour prévenir les accidents parce que régulièrement, depuis plusieurs jours, des petites pierres et des cailloux tombent du haut de l'édifice, principalement de la tour Nord : "Sur sa façade Ouest et sa façade Nord", précise Virginie Thévenin, architecte des Bâtiments de France et Conservateur de la cathédrale de Reims, _"_On a fait voler un drone mi-juin pour repérer jusqu'à quel point les fissures étaient importantes et les cailloux menaçaient de tomber et on a décidé d'aller plus loin".

Mais avant d'installer le filet, du haut de la nacelle de leur grue à 80 mètres de haut, des techniciens purgent la structure : "Ca consiste à enlever les petites pierres qui pourraient tomber", explique Virginie Thévenin. Le filet est fait pour se fondre sur la pierre afin de ne pas dénaturer la cathédrale, mais il n'en reste pas moins très résistant : "Il est maintenu par des crochets plantés dans la façade donc même si un élément plus gros tombe, il n'y a aucun risque".

Le gel et le dégel fragilise la pierre

L'Etat a débloqué une enveloppe d'urgence d'environ 35.000 euros pour cette opération de purge et de pose de filet sur la cathédrale de Reims, classée au patrimoine mondial de l'Unesco. Et ce n'est pas la seule opération de sécurisation qui a eu lieu puisque la statue de Moïse, sur la façade ouest sur le portail sud, est elle aussi mal en point. "On a remarqué il y a trois semaines une fissure importante au niveau du pli de sa robe et de l'un de ses pieds", précise Virginie Thévenin, architecte des Bâtiments de France et Conservateur de la cathédrale de Reims. Moïse a donc été ceinturé en attendant d'éventuels travaux de réparation.