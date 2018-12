Des canadiens font le show pendant le Mois Givré de Belfort

Ils sont, avec le Père-Noël et Givrou, les chouchous des enfants durant le Mois Givré de Belfort: deux canadiens de l'association "sons et images du monde" s'occupent des animations musicales sur la Place d'Armes.

Belfort, France

Il y a Florence, la violoniste, et Charles à la guitare. Tous les deux viennent de la province du Quebec et tous les après-midi, ils jouent sur la place d'Armes de la musique traditionnelle québécoise. Une musique qui plaît beaucoup aux enfants. "Je crois qu'ils apprécient parce que c'est une musique entraînante et puis ils aiment bien notre accent quand on leur parle ou qu'on leur raconte les contes de noël le soir" explique ainsi Florence, professeur de musique au Canada le reste du temps. La violoniste passe ainsi son deuxième noël à Belfort: "C'est vrai que c'est un peu loin de chez moi mais changer de culture, voir des gens différents, c'est vraiment intéressant".

Les gens ici sont vraiment généreux

Pour Charles c'est un premier voyage en France. Et quand il ne joue pas de la musique, le guitariste passe son temps à parler aux belfortains: "la dernière fois je prenais un café sur la place et une dame de 89 ans, Viviane, m'a raconté sa vie et ensuite elle m'a apporté des marrons glacés, une spécialité qu'on a pas au Quebec. Les gens ici sont vraiment généreux".

Si vous voulez voir et entendre les deux musiciens, ils sont donc tous les après-midi sur la Place d'Armes. A 17H30, ils lisent aussi des contes de noël aux enfants, enfin ils se produisent également dans des bars, comme au Lion des Flandres ce jeudi soir.