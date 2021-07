Des canoës-kayaks en location à Limoges cet été, pour découvrir la ville autrement

La ville de Limoges a décidé de se lancer dans la location de canoës-kayak et de stand-up paddles cet été, pour diversifier les activités proposées et faire davantage connaître sa base nautique. Pour les clubs de canoë et d'aviron, c'est aussi une manière d'attirer peut-être de nouveaux adhérents.

Les habitants de Limoges et les touristes peuvent désormais louer des canoës-kayaks et des stand-up paddles pour naviguer sur la Vienne, avec une vue imprenable sur la cathédrale.

C'est tout nouveau cet été à Limoges, les habitants et les visiteurs de passage peuvent louer des canoës, des kayaks ou des stand-up paddles pour naviguer sur la Vienne. Une offre proposée depuis la base nautique située au port du Naveix, à laquelle seuls les adhérents des clubs d'aviron et autres loisirs nautiques avaient accès jusqu'à présent. Le grand public pouvait aussi en profiter dans le cadre de sorties en canoës nocturnes ou lors d'animations organisées par la ville. Désormais, la location de ces embarcations est proposée tous les week-end de juillet et août, pour permettre de découvrir Limoges autrement.

De la location à l'adhésion ?

A l'origine de cette initiative, la ville et l'office de tourisme de Limoges se sont associés au comité départemental de canoë-kayak, qui encadre la location et fournit toutes les explications nécessaires aux navigateurs amateurs. "Nos adhérents étaient souvent sollicités par des promeneurs qui voulaient louer des canoës, mais jusqu'à cet été ce n'était pas possible" précise Nicolas Boulesteix, le président du comité en Haute-Vienne. Depuis le premier week-end de juillet, ils disposent d'une portion de 700 mètres de rivière, jusqu'au pont Saint-Etienne.

Les clubs nautiques espèrent ainsi créer un véritable engouement, qui pourrait se traduire par de nouveaux adhérents à la rentrée. "Actuellement nous avons environ 300 licenciés au comité de canoë-kayak de la Haute-Vienne, c'est un sport qui est encore très peu connu dans le département" reconnaît Nicolas Boulesteix. Mais il sait que ça peut changer, vu les aspirations du moment. "C'est un sport de nature, c'est dans l'air du temps, ça plaît de plus en plus, donc il y aura des retombées indirectes sur les clubs."

Avec des banderoles et des panneaux indicateurs, la ville de Limoges fait le maximum pour promouvoir la location des canoës-kayaks sur la base nautique municipale, en bord de Vienne. © Radio France - Nathalie Col

Pour la ville de Limoges, l'enjeu est aussi de continuer à dynamiser ces bords de Vienne, dans la continuité des aménagements lancés depuis quelques années. "Vous voyez la cathédrale autrement, vous découvrez aussi les berges de la Vienne de manière ludique et vous passez sous deux ponts, c'est aussi le patrimoine culturel de notre cité" s'enthousiasme Sylvie Rozette, adjointe au maire en charge des sports et présidente de l'office de tourisme de Limoges. Selon elle, l'offre peut séduire autant les Limougeauds que les touristes. Pour en profiter, comptez entre 8 et 12 euros de l'heure. C'est ouvert à tout le monde à partir de 8 ans, à condition de savoir nager.