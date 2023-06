VIDEO - Des canons en bronze de l'hôtel national des Invalides restaurés à la Socra en Dordogne

Douze canons chargés d'histoire trônent en plein milieu de la salle d'atelier de la Socra, à Marsac-sur-l'Isle, en Dordogne. En février dernier, ces pièces en bronze de quatre à sept tonnes chacune sont arrivées dans l'entreprise spécialisée en restauration du patrimoine. Les canons sont habituellement exposés dans le jardin de l'hôtel des Invalides à Paris. Ils n'ont jamais été restaurés et ont été abîmés par le temps.

Sous une protection en papier Craft, le directeur Richard Boyer, dévoile de véritables œuvres d'art. Les canons en bronze datent du XVIIIème siècle et sont d'origine ottomanes, indochinoises ou prussiennes. "Là on voit une écriture en latin, la date "1708", les aigles impériaux prussiens sculptés dos à dos et un portrait de Frédéric Ier", montre le responsable.

Un long travail de restauration

D'un côté de l'atelier, les pièces qui n'ont pas encore été restaurées. Le vert du bronze est recouvert de traces noires, signes d'une oxydation liée notamment aux intempéries et à la pollution parisienne. Le spécialiste Faissoli Toybina, procède à plusieurs longues interventions pour obtenir des canons qui retrouvent leur couleur vert.

"La première étape c'est le gommage, lance-t-il en enfilant son masque de respiration pour se protéger du sable. ça permet de nettoyer la pièce". Le sable est projeté contre le bronze qui se teint soudainement en brun : la couleur d'origine de la matière première. "On accélère le processus d'oxydation pour généiser la pièce", résume Faissoli.

Le canon est ensuite transporté à l'extérieur du bâtiment. L'ouvrier s'empare d'un chalumeau, garde son masque, et chauffe une petite partie du bronze pendant plusieurs minutes. "Ca fume beaucoup mais il faut avoir une plus forte température pour sortir le vert", crie-t-il pour se faire entendre dans le bruit ambiant. Une fois la température atteinte, Faissoli trempe un pinceau dans du nitrate et le dépose par petite touche sur le canon. Le bronze se colore en vert. "Je fais deux ou trois couches, ça me prend trois jours de travail", confie-t-il, une goutte de sueur sur le front.

"Laisser son empreinte"

Mais s'occuper de telles œuvres est une fierté. Le spécialiste confirme : "c'est un très grand plaisir, c'est laisser son empreinte et se dire qu'on participe à la conservation de l'histoire de France", beaucoup de gens aimeraient être à ma place".

Pour le directeur, la Socra a "tiré le gros lot" avec ces douze canons. "Je vous avoue que ça fait longtemps qu'on avait pas eu des pièces aussi richement décorées", ajoute Richard Boyer. Cinq canons prussiens sur huit ont déjà été restaurés puis l'atelier s'attaquera aux autres. Une fois leur couleur verte retrouvée, Faissoli Toybina ajoute une couche de cire pour les protéger sur plusieurs années.

L'entreprise pourrait même être rappelée pour les entretenir régulièrement. Les douze canons retrouveront leur place d'ici la fin de l'année dans le jardin de l'hôtel national des Invalides, en face du Pont Alexandre III.