Ernée, France

Les Huguette The Power, en route pour la capitale. Le grand concert de la chorale mayennaise du troisième âge a lieu dans un mois, le 29 mars, au Grand Rex, dans le cadre des Silvernights, qui récompensent les plus belles initiatives envers les seniors.

Le grand concert des Huguette The Power se déroule dans un mois. - Des Arbres et des Hommes

La chorale Huguette The Power est composée d'une soixantaine de pensionnaires des Ehpad d'Ernée, Juvigné, la Baconnière et Saint-Denis-de-Gastines. Les Huguette ont déjà donné plusieurs concerts en Mayenne. C'est un projet porté par le groupe Mémé Les Watts, la compagnie Des Arbres et des Hommes, et le festival au Foin de la Rue.

Pour soutenir Huguette the Power, la compagnie Des Arbres et des Hommes met en place deux cars de supporters (le premier est plein). Il faut réserver avant le 10 mars par mail à desarbresetdeshommes@gmail.com. C'est 30€ la place dans le car. Les cars partiront à 9h30 d'Ernée, à 10h de Laval et suivront celui des Huguettes.

Le concert de 30 minutes commencera à 16h45 au Grand Rex à Paris, il faut réserver sa place au ICI.