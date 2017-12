Sainte-Gemmes-le-Robert

L'association mayennaise, "Les écuyers de l'histoire" passera à la télévision ce vendredi 29 décembre et le vendredi 5 janvier. Ces cavaliers sont figurants dans la série "La véritable guerre des trônes", diffusée sur France 5. Cette fiction historique retrace la guerre de 100 ans à travers la lutte pour le pouvoir de plusieurs familles, à la fin du Moyen-Âge. Les quinze mayennais apparaissent dans la partie équestre et dans certains combats à pied.

"Nous avons incarnés aussi bien des Français que des Anglais, le jeu, c'était de changer de costume toute la journée", relate Emeline Macret, la trésorière de l'association. Les Mayennais ont principalement incarné des combattants et des chevaliers.

Dès que vous voyez des chevaux au galop avec des cavaliers complètement armurés, vous pouvez être sûrs que ce sont des Mayennais".

Une scène a particulièrement marqué Michaël Sadde, le président de l'association. "Je devais incarner l'écuyer de Jean de Bohême". Ce chevalier, était un vassal du roi de France pendant la guerre de 100 ans. L'histoire raconte qu'à l'époque de la bataille de Crécy, bien qu'aveugle, Jean de Bohême souhaitait combattre les Anglais. Il aurait alors demandé à son écuyer de monter derrière lui afin de guider son cheval et la main qui tenait son épée. "On a fait une scène de cascade avec un des membres de l'association qui incarnait Jean de Bohême et avait les yeux bandés. Moi, j'étais derrière lui sur le même cheval et nous avons tourné plusieurs scènes de combat dans la mêlée."

L'association mayennaise, gage de réalisme historique

La production a fait appel à l'association mayennaise car elle souhaitait réaliser un film authentique, notamment au niveau des scènes de combats. Au cours de leurs représentations et reconstitutions, les "Ecuyers de l'histoire" utilisent en effet de véritables armures de combat. Elles ont été réalisées sur commande, afin de ressembler le plus possible aux modèles de l'époque. Les armures visibles dans le film peuvent facilement peser 35 kg. "Tout est vrai", résume Emeline Macret "En spectacle on doit être beaux à trente mètres. Alors qu'en reconstitution on doit être beaux à trois centimètres."

De fait les membres de l'association s'entraînent toute l'année pour pouvoir incarner ces rôles de chevalier: "Il faut se préparer physiquement pour avoir du souffle. Souvent ils courent, relate Emeline Macret, les chevaux c'est pareil, il faut les habituer à porter une armure. Non pas à cause du poids, mais du bruit qui n'est pas naturel". Les écuyers de l'histoire avaient d'ailleurs emmené six chevaux pour ce tournage.

Les quatre volets de la série "La véritable guerre des trônes" seront diffusés à 20h55 sur France 5, vendredi 29 décembre et vendredi 5 janvier.