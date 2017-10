Des célébrités et des centaines d'admirateurs pour le dernier adieu à Jean Rochefort

De très nombreuses personnalités du monde du cinéma et de la culture ont rendu hommage à Jean Rochefort, ce vendredi à l'église Saint-Thomas-d'Aquin à Paris. Des centaines de personnes étaient présentes aux obsèques de l'acteur, décédé lundi.

Une cérémonie sobre et émouvante, au cours de laquelle le prêtre a évoqué "le beau sourire ne manquant pas d'ironie" de l'un des acteurs les plus populaires du cinéma français : ce vendredi, plusieurs centaines de personnes étaient réunies en l'église Saint-Thomas d'Aquin, à Paris, pour les obsèques de Jean Rochefort, décédé lundi à l'âge de 87 ans.

Autour de son épouse, l'architecte Françoise Vidal, et de ses quatre enfants, Marie, Julien, Louise et Clémence, des dizaines de personnalités du monde du cinéma et de la culture étaient réunis pour cet hommage à celui qui n'a "jamais voulu être l'artiste officiel", selon Edouard Baer, qui a pris la parole pendant la cérémonie.

Parmi les proches de l'acteur présents, Jean-Paul Belmondo, Guy Bedos, Nicole Garcia, qui a partagé sa vie pendant vingt ans, ainsi que les comédiens Guillaume Canet et Marina Hands, avec qui il partageait la passion de l'équitation.

Etaient également présents le réalisateur Patrice Leconte, avec qui Jean Rochefort a tourné sept films, et les chanteurs Mylène Farmer, Alain Souchon et Vincent Delerm.