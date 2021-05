Des centaines de bornes à vélo sur les chemins du Poitou

Une odyssée cycliste en plein cœur du Poitou !

Avec des noms qui fleurent bon le Poitou, la fid'garce et ses 260 km les 5 et 6 juin, mais qui a été très vite complète à peine les inscriptions ouvertes (une centaine de places), et la course la plus la longue appelé Ah bah couillon et ses 860 km qui se déroulera du 1er au 6 juin (il reste une 40aine de places) chaque coureur s'organise pédale, s'arrête pour manger et dormir quand il veut comme l'explique Philippe Trochon, de la cyclerie café, et membre de l'organisation de la Gravienne "C'est une superbe aventure individuelle où chaque concurrent vit sa vie, et gère son effort. Sur la longue distance, plutôt réservée à des coureurs confirmés, les deux premiers jours sont durs mais après il faut juste répéter les efforts et enfin profiter des paysages". Et il y aura de quoi faire à travers les chemins, les sentiers et parfois les petites routes secondaires du département de la Vienne et une intrusion aussi dans les Deux-Sèvres pour la grande distance.

ah bah couillon - c'est le nom de la grande boucle - La Gravienne

"Chaque cycliste appréciera de venir pointer à chaque CP (Chek Point) où il retrouvera les bénévoles de l'organisation et aussi les produits du terroir des producteurs locaux partenaires de cette grande première" précise Vincent Fortin, Président de l' Association ABC Vélo Evènement.

L'idée est découvrir les producteurs locaux, car la Gravienne entend aussi consacrer un art de vivre : convivialité, bien vivre et bien manger et c'est pour ça qu'il y aura des pauses gourmandes chez les producteurs locaux partenaires et notamment ceux de la marque Poitou, d'ailleurs le département de la Vienne est un des partenaires principaux de cette grande première odyssée cycliste en plein cœur du Poitou.