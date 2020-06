VIDEO - Ils ont dit au revoir à Louise Ebrel

Environ une centaine de personnes a tenu à assister aux funérailles de la chanteuse bretonne Louise Ebrel, organisées ce samedi 13 juin à la cathédrale de Quimper (Finistère). Parmi les personnes présentes, la famille, les proches, des admirateurs mais également quelques personnalités telles que les Ramoneurs de Menhirs avec lesquels Louise Ebrel a de nombreuses fois partagé la scène.

À l'intérieur, la voix de Louise Ebrel emplit la voûte, à laquelle se mêlent des chants corses, sur le titre "Beata Funtanella" du groupe de musique Dremmwel. La cérémonie a lieu plusieurs semaines après le décès de la chanteuse à 87 ans, survenu le 30 mars dernier. "C'est bien là la veine ... Toi qui aimait tant chanter, danser, voir du monde, tu es partie dans une période particulièrement triste et morose", témoigne un proche à l'autel.

La famille et les proches de Louise Ebrel à la sortie de la cathédrale © Radio France - Roméo van Mastrigt

Un chant breton est entonné par son compagnon de chant, Ifig Flatrès. Puis, dans le respect des gestes barrières, chacun est invité à se recueillir devant l'urne funéraire de Louise Ebrel pour lui adresser son au revoir.

Dehors, l'audience se remémore et pense à celle qui fut un symbole de la culture bretonne et de son chant. Nadine, une inconditionnelle, se souvient d'une femme extraordinaire : "Quand elle prenait la parole, on savait qu'elle allait au bout de ses idées. C'est pour ça que beaucoup se sont reconnus en elle. Elle a été un exemple pour beaucoup de jeunes". Alors qu'elle se confie, une gavotte commence à prendre corps sur le parvis de la cathédrale.

Très vite, spontanément, un cercle se forme et les danseurs s'accrochent par le petit doigt. "Louise aimait tout particulièrement la gavotte. Elle aurait aimé qu'on se souvienne d'elle en la dansant", confie Ifig Flatrès. Puis, quand la danse prend fin et que les chants s'éteignent, un tonnerre d'applaudissements retentit. La foule salue la mémoire de Louise Ebrel, comme pour un dernier adieu.