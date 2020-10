Des centaines de fans à Besançon pour rencontrer le réalisateur américain Oliver Stone

"C'est une vrai star, quel honneur de le recevoir dans notre belle ville de Besançon", s'extasie Dolorès, fan de la première heure qui attend son idole depuis plus d'une heure trente. A l'arrivée d'Oliver Stone, sur les coups de 15h30, ils étaient déjà plus de trois cents à attendre en file indienne, en respectant l'espace d'un mètre entre chacun. "On n'a pas vu autant de monde depuis la séance de dédicace de François Hollande, il y a du monde sur les trois étages", constate une employée de la librairie.

Première de la file d'attente, Maud a déjà commencé à lire "A la recherche de la lumière", l'autobiographie du réalisateur américain. "Il raconte son histoire, il écrit sans froufrou, c'est prenant. J'ai appris que sa mère était française, je ne le savais pas." Oliver Stone est en effet franco-américain. Ses parents se sont rencontrés en France, son père était soldat pendant la Seconde Guerre mondiale et sa mère, déjà enceinte, l'a suivi sur son chemin de retour aux Etats-Unis. La star multi-oscarisée parle donc très bien Français.

La distanciation sociale est respectée dans la file d'attente où des fans de tous âges et venus de toute la France attendent de rencontrer Oliver Stone. © Radio France - Rachel Saadoddine

Chacun y va de son film préféré "Tueurs nés", "Platoon", "JFK"...Ce que les fans admirent par-dessus tout chez Oliver Stone c'est son côté "rebelle". "Je pense que ça nous parle à nous Français. Et je pense aussi que s'il est comme ça c'est grâce à ses origines françaises", affirme Dolorès, 70 ans. Interrogé à ce sujet, le réalisateur confirme l'analyse de sa fan : "Oui vous avez peut-être raison, ma mère était une "mauvaise fille" et moi mon côté rebelle, c'est de faire des films qui explosent à la figure des gens, de faire des bombes, de chercher la vérité derrière les conneries."

Pour son premier séjour bisontin, on s'est permis de conseiller à Oliver Stone de goûter le Mont d'Or. Et à peine arrivé en Franche-Comté, il était déjà charmé : "c'est une très belle région et jusqu'ici les gens ont été très gentils et généreux avec moi."

Avant sa séance de dédicace, Oliver Stone s'est prêté au jeu des interview avec bonne humeur. - Sophie Hienard

Ce soir, son film Platoon sera projeté au Megarama Beaux-Arts. Après la séance, un moment d'échange entre le réalisateur et le public est prévu.