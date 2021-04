Des centaines de figurants recherchés pour le tournage du film "Tempête" dans la Manche

Grosse production française recherche figurants dans la Manche. Une équipe de cinéma viendra terminer le tournage du film "Tempête", la semaine du 17 mai dans le département. Ce long métrage est réalisé par Christian Duguay, dont on doit entre autre Jappeloup avec Guillaume Canet. Il est attendu comme l'une des principales sorties de 2022.

Le tournage a commencé il y a un mois dans l'Oise. Ce film est une adaptation du roman "Tempête au Harras" de Chris Donner, publié en 2013. Il raconte l'histoire de Zoé, une jeune fille passionnée par les chevaux, qui rêve de devenir jockey. Mais après un accident, elle perd l'usage de ses jambes et ses espoirs s'éloignent.

"Le film se passe dans la Manche, mais pour des raisons économiques, on regroupe le plupart des scènes autour d'un même lieu, donc dans un haras près de la région parisienne", explique Maxime Delaunay le producteur, qui est originaire de Carentan.

Une semaine de tournage est toutefois prévu en Normandie à l'hippodrome du Mont-Saint-Michel, sur la plage de Carteret, à Utah Beach, à Sainte-Marie-du-Mont, mais aussi dans le Calvados à l'hippodrome de Cabourg.

C'est pour les cours hippiques justement que des centaines de figurants sont surtout recherchés par la production : des spectateurs, des professionnels du cheval, des propriétaires, des agents de sécurités, du personnel d'hippodrome, des photographes etc.

C'est tous les profils. Ce que l'on peut voir quand on se balade, quand on se rend dans un hippodrome, des jeunes, des personnes plus âgées, des hommes, des femmes. Vous êtes tous les bienvenus - Maxime Delaunay producteur du film.