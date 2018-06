Metz, France

François Hollande était attendu par plusieurs centaines de personnes aujourd'hui à Metz (Moselle) à la librairie Hisler-Even.

Depuis plusieurs mois, l'ancien chef de l'Etat fait la tournée des villes de France pour rencontrer les Français et faire dédicacer son livre "Les Leçons du Pouvoir". A cette heure, il s'est vendu à plus de 80 000 exemplaires. Pourtant, parmi la file d'attente de plusieurs dizaines de mètres, tous n'avaient pas voté pour lui, comme Yolande : "Je n'ai pas voté pour Hollande en 2012, mais tout de même, il a été mon président. Je n'ai pas aimé tout ce qu'il a fait pendant son quinquennat mais j'apprécie la personne qu'il est. Je tenais à le rencontrer".

Une file d'attente de plusieurs dizaines de mètres pour accueillir l'ancien président © Radio France - Roméo Van Mastrigt

Etonné de l'accueil

L'ancien président se dit lui même très étonné de l'accueil qu'il reçoit à chacun de ses déplacements : "Je savais que le livre allait marcher mais je ne pensais pas qu'il y aurait des centaines de personnes qui voudraient témoigner de leur reconnaissance par rapport à mon quinquennat. Il faut sûrement un peu de temps pour que les comparaisons s'établissent et que les compréhensions se fassent". Le chef de l'Etat n'en dira pas plus sur la personne visée...

Bain de foule à l'arrivée de François Hollande © Radio France - Roméo Van Mastrigt

Récolte de compliments

C'est donc sous les applaudissements que le président a été reçu. Bain de foule et compliments étaient de la partie. Une ancienne conductrice de bus messine était là pour lui témoigner son admiration : "Je voulais vous dire que je vous regrette énormément. Tout ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui, on vous le doit". Dans ses remerciements, la loi sur les "carrières longues" qui lui a permis de partir à la retraite deux ans plus tôt. Et à l'ancien président de conclure : "On me demande à quoi sert la politique ? Elle sert à ça, à changer des vies".

Les lecteurs étaient reçus un par un en personne dans la librairie © Radio France - Roméo Van Mastrigt

La tournée des villes de François Hollande continue jusqu'à début juillet. Elle passera par Paris, Alençon ou Lisieux.