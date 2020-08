Des centaines de séjours réservés grâce à l'opération "1.000 séjours à gagner dans l'Indre"

Plus de 800 séjours sont d'ores et déjà réservés dans les gîtes, hôtels et chambres d’hôte de l'Indre

C'est un vaste plan de soutien de la filière tourisme qui avait été mis en place par le Département de l'Indre et l'Agence d'attractivité de l'Indre (A2i) : un jeu concours baptisé "1.000 séjours à gagner dans l'Indre". En quelques semaines, 800 séjours ont non seulement été remportés mais aussi réservés. Chaque box, d'une valeur de 250 €, doit être exclusivement dépensée localement.

"Nous avons des gens qui arrivent de partout : des Hauts de France, de région parisienne, du Centre-Val-de-Loire, d'Auvergne ou encore de Nouvelle Aquitaine, s'enthousiasme Christian Bodin, le président de l'A2i. Et cela irrigue tout le département : tous les hébergements en bénéficient, aussi bien gîtes que hôtels, hébergements insolites ou Logis de France".

En témoigne Marie Van Lul, propriétaire de 5 gîtes à Murs : "Nous avons eu 16 réservations ! C'est très bénéfique après la saison "Covid" : 0 en mars, 0 en avril, 0 en mai, une chute de 80% de l'activité en juin... Donc ces séjours supplémentaires en juillet, août et jusque dans l'arrière saison, sont bienvenus".

D'autant que la propriétaire a déjà des réservations pour l'an prochain : "Une famille a tellement apprécié son séjour qu'elle a réservé pour l'été 2021, et cette fois pour une semaine!". Dans d'autres hébergements, certains témoignent de réservation pour le réveillon de fin d'année...

C'est tout le pari de l'A2i : "D'abord, cela permet de soutenir localement les acteurs du tourisme. Ces 250 € sont dépensés sur place. Et certains dépensent plus... Et puis on espère aussi que ces séjours pourront donner des idées à des vacanciers, soit pour revenir en vacances, soit pour s'établir..."