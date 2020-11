Des cérémonies en petits groupes pour le 11-Novembre en Bretagne

"Nous sommes soulagés que les cérémonies soient maintenues", soupire Marc Thyssen, président de l'Union nationale des combattants dans le Finistère, qui compte 4 700 adhérents. _"_Même si ce sera en petit comité. Les consignes de la préfecture du Finistère, c'est pas plus de deux par drapeau et au maximum entre 10 et 15 personnes. Il faut protéger les porte-drapeaux qui sont assez âgés. C'est important de se recueillir."

11-Novembre, hommage à tous les militaires morts pour la France

Car mercredi, on commémore l'armistice du 11 novembre 1918. Mais "depuis le décès du dernier poilu en 2008, c'est aussi un hommage à tous les militaires morts pour la France. On pense à tous nos soldats qui sont en opérations extérieures notamment."

Et encore plus cette année : "Cette année 2020 est spéciale car c'est le centième anniversaire de la tombe du soldat inconnu à l'Arc de triomphe, qui n'aura pas l'ampleur espéré."

La participation des enfants, "ça prend les tripes"

Les cérémonies vont donc avoir lieu mercredi, mais sans enfants. Et ce ne seront pas les seuls à manquer : "L'hommage sera rendu, notamment par le président de la République, mais il y aura beaucoup moins de monde, ça se veut en catimini. Habituellement, on fait participer les jeunes des écoles qui lisent des messages et accompagnent les poses de gerbe ou chantent la Marseillaise. Quand je les entends, ça prend les tripes et ça n'aura pas lieu cette année."