Habituellement, lorsqu'ils vont au festival international de la bande dessinée à Angoulême, c'est pour le plaisir, en tant que fans de BD. Cette fois, Jérôme Gorgeot, Olivier Husson et David Foissard sont en lice pour tenter de remporter le prix de la BD alternative. Alors dans leurs yeux, il y a cette étincelle qu'ont les enfants le matin de Noël : "On est moins des enfants qui vont à Disneyland que des hippies qui vont à Woodstock", plaisante Jérôme Gorgeot "C'est comme ça qu'on le vit".

Cette nomination, les trois créateurs d'Egoscopic la vivent avec beaucoup de recul et de lucidité : "On sait qu'on n'a peu de chance de gagner", avoue Jérôme. Mais le prix est loin d'être l'essentiel pour eux, bien au contraire : "Ce serait la cerise sur le gâteau, mais on a déjà le gâteau, parce que le fait que notre BD soit apprécié par un jury de sélection, c'est déjà parfait", ajoute Olivier Husson.

"Angoulême pour la BD c'est comme Cannes pour le cinéma"

Les trois champardennais (deux châlonnais et un troyen) vont passer trois jours à Angoulême et ils comptent bien en profiter au maximum : "On sait qu'on va croiser plein de gens comme nous, des extra-terrestres qui ne pensent qu'à dessiner et gribouiller. On croise des auteurs connus et des plus petits, mais tout ça c'est la même chose, donc on se sent comme dans une tribu, une famille, et c'est très agréable à vivre", raconte Jérôme Gorgeot.

Angoulême c'est surtout le moment où jamais de se faire connaître, mais pas forcément auprès du public - d'ailleurs les créateurs d'Egoscopic n'auront pas de stands sur le festival - mais plutôt auprès de leurs pairs et de leurs collègues : "On a toujours à l'esprit d'essayer de recruter, de trouver de nouveaux auteurs qui voudraient monter à bord du bateau Egoscopic", souligne Jérôme, qui ajoute : "Et puis ça nous fait du bien parce que quand on se promène dans les rues de Châlons-en-Champagne, on est vu comme des dessinateurs talentueux, doués, mais quand on est au milieu des nôtres, on voit le chemin qu'il reste à parcourir et le chemin qu'on ne pourra jamais parcourir aussi..."

Egoscopic en est à son 12e numéro © Radio France - Aurélie Jacquand

"12 numéros plus tard, nous voilà à Angoulême"

L'aventure Egoscopic commence en 2011, sur une idée de Jérôme et Olivier, très vite rejoints par David Foissard. Une bande-dessinée "autobiographique" de 100 pages, qui paraît deux fois par an. Vingt à trente auteurs, connus ou non, participent à chacun des numéros. "Il nous a fallut plusieurs années de travail, mais quand on voit que 12 numéros plus tard on se retrouve avec une sélection à Angoulême, on se dit que ça valait le coup d'y passer des week-end", dit Jérôme Gorgeot, "C'est le petit truc en plus qui fait du bien". Le prix de la BD alternative sera rendu le samedi 27 janvier à Angoulême.