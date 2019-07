Des champions de sports nautiques pour la fête du lac d'Éguzon ce dimanche

Éguzon-Chantôme, France

Des concours de château de sable, des démonstrations de jet ski, ou encore un spectacle de danse country : la fête du lac d'Éguzon a lieu ce dimanche. C'est un des grands rendez-vous de l'été dans la région; une tradition ancienne puisque l'événement a été créé dans les années 1950. Depuis il a bien changé. Cette année, la fête du lac vise grand, tout en conservant son caractère populaire.

Des champions sur le lac

Deux champions seront présents cette année à la fête du lac : Romain Stampers, champion du monde de freestyle jet ski à bras, et Andy McDonald, champion d'Irlande de jet ski en "barefoot" (comprenez "pieds nus", sans ski). Cela promet déjà un beau spectacle. " Le barefoot, ça va très très vite, on monte à plus de 70 km/h, donc quand on est pieds nus, l'eau ça ressemble plus à du béton (...) C'est une discipline très spectaculaire, qui est classée comme un sport extrême" explique Frédéric Théret, président du club nautique d'Éguzon. Les deux athlètes qui seront là ce dimanche connaissent déjà le lac d'Éguzon, ils y ont déjà pratiqué leur discipline.

Un show aquatique sera proposé en plus des différentes animations, lors de cette fête du lac édition 2019. La journée se finira par un feu d'artifice sur l'eau, à 23h. La plupart des activités proposées sont gratuites. Vous pouvez retrouver le programme complet sur la page facebook de la mairie d'Éguzon, en cliquant sur le lien suivant.