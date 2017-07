Des champs, de la musique... Cinq sorties à faire en Périgord ce week-end, voire plus si affinités

Un épouvantail, un toutou, un orgue, du moyen-âge et du jazz ; cinq sorties pour ce week-end des samedi 15 et dimanche 16 juillet (ainsi que la semaine à venir) en Dordogne que vous recommande France Bleu Périgord.

La Fête de l’épouvantail à Saint-André-de-Double, ce week-end

Un épouvantail épouvantable épouvantera en effet les oiseaux du canton de Ribérac, samedi et dimanche… Qu’est-ce qu’un épouvantail, à bien y réfléchir, car nous ne prenons jamais assez le temps de bien comprendre les choses ?... Un épouvantail (j’ai fait des recherches) est un mannequin recouvert de haillons et destiné à effrayer les oiseaux pour les empêcher de manger des graines et des fruits. Mais approfondissons la chose : qu’est-ce qu’un mannequin ? Là aussi, j’ai fait des recherches… Un mannequin est une femme qui porte tout sauf des haillons pour valoriser les produits de l'industrie de la mode, et ne mange que des graines et des fruits. Maintenant que tout est clair, revenons à nos oiseaux… Ce week-end, à Saint-André-de-Double (entre Mussidan et Ribérac), vous êtes conviés à venir avec votre épouvantail où à le créer sur place ; un atelier sera mis en place dimanche à 14h avant que ne commence le concours offrant comme 1er prix un vol en avion au-dessus de la Double, au milieu des oiseaux. Dimanche sera LA grande journée de cette fête, après le repas dansant du samedi soir, avec diverses randonnées VTT, équestre, pédestre et trail le matin, manège à toupies, jeux anciens et spectacle de magie l’après-midi, transhumance des moutons, repas, feu d’artifice et bal en soirée. Saint-André-de-Double met les bouchées… doubles pour ses fêtes annuelles ; les animations seront gratuites, ce dimanche.

Le salon chien, chasse, nature, va se dérouler dimanche à Maurens

Une véritable fête dominicale à la gloire de nos amis les animaux… Comme le dirait mon voisin qui, dans la vie, est Berger Allemand : « Che vais vous parler d’un Chalon Chien, Chasse, Cheval et nature », ce dimanCHE… A Maurens, dont le Chef-lieu d’arrondissement est Bergerac, chacun est invité à cheminer sur-le-champ vers cette journée champêtre. Démonstrations de chiens d’arrêt, de déterrage, promenade équestre charmante, promenade en calèche et visite d’une palombière le matin. Suivront la messe de Saint-Hubert avec les trompes de chasse Nontronnaises, la bénédiction des chiens et chevaux et le repas de midi à la salle des fêtes. L’après-midi, présentation des races de chiens (allez savoir s’il y aura des Shetland, des chihuahuas, des Chow chow, des Chiens loup, des Shar-Pei ou des Shih Tzu…), et présentation d’une journée de chasse à courre par le rallye de la Double. Tout-un-chacun sera chaleureusement voire chaudement accueilli et aura le choix pour son champ visuel de déambuler au cœur d’une vente de vêtements de chasse et d’aliments pour chiens. Le Chalon Chien, Chasse, Cheval et nature vous attend ce dimanche à Maurens. Vous venez ? Chiche !

Concert dimanche à Périgueux, dans le cadre des « Jeux d’orgues, été 2017 »

Titulaire de l’orgue de Saint-Etienne de la Cité de Périgueux depuis plus de 35 ans, Henri Aristizabal fut l’initiateur des concerts d’orgue estivaux de Périgueux en 1984. Artisan de la restauration par Barthélémy Formentelli, en 1993, de l’orgue construit par Marin Carouge en 1733, il a à cœur de faire connaître ce magnifique instrument « Français » de la Cité, en invitant tous les étés, depuis la restauration, des artistes venus de tout l’Hexagone, mais aussi de l’Etranger (Angleterre, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Italie, Québec...), heureux de jouer un instrument aux timbres somptueux. Ce dimanche 16 Juillet à 16h30, à l’église Saint-Etienne de la Cité à Périgueux, Henri Aristizabal vous donne un concert sur l’orgue Carouge-Formentelli dont il est le titulaire. Le programme, intitulé « De la floraison Italienne à l’ordonnance Française », se propose d’illustrer ce que la musique européenne des XVI, XVII et XVIII° siècles doit aux expériences musicales de l’école napolitaine des XVI et XVII° siècles. Vous pourrez entendre des œuvres de Giovanni de Macque, Frescobaldi, Erbach, Scheidt, Muffat, Buxtehude et Guilain.

Grande journée médiévale au château de Lanquais, ce dimanche

Animations diverses avec joutes à cheval ou à pied à 11h, 15h et 17h, ce dimanche au château de Lanquais, à 7km de Lalinde. Métiers anciens, musique et danse viennent compléter le programme. Une restauration sur place est prévue avec menu d’époque à partir de 9 euros. L’entrée est à 8 euros à partir de 10 ans, comprenant la visite du château de Lanquais et les animations.

Les Estivales jazz à Molières mercredi 19 et jeudi 20 juillet avec Tom Ibarra Quartet et Gilda Solve Quartet

C’est bizarre, quand même ; quand je pense à Molière, je vois plus du ballet de Lully que du jazz… Et pourtant !... A Molières, avec un « S », au cœur du Périgord Pourpre (bien que très proche du Périgord Noir), on entend célébrer le swing en organisant les « Estivales jazz ». Le premier soir, mercredi 19 juillet, les Amis de la Bastide de Molières - bastide anglaise fondée en 1284 par le sénéchal Jean Ier de Grailly à la demande du roi Édouard Ier d'Angleterre (non mais de quoi se mêle-t-il celui-ci ?) – accueillent le Tom Ibarra Quartet. Le Bergeracois Tom Ibarra est un tout jeune guitariste et compositeur de grand talent. Il a déjà reçu de nombreuses récompenses. Les plus récentes au dernier Tremplin d'Oloron-Sainte-Marie où 4 prix sur les 6 délivrés lui ont été décernés. Il est accompagné de 3 musiciens : claviers, batterie et guitare basse. Il est demandé par les plus grands musiciens de jazz actuels et son talent est reconnu partout. Jeudi 20 juillet, place au Gilda Solve Quartet. Gilda est une chanteuse américaine qui depuis quelques années vit en France. Sa technique vocale lui permet de chanter divers répertoires comme Duke Ellington, Sonny Rollins, Miles Davis, etc... Après avoir participé à de nombreux spectacles musicaux aux Etats-Unis et en Europe, elle se consacre entièrement au jazz. Elle apprécie de jouer avec des musiciens français, et est accompagnée par un orgue Hammond, une batterie et un saxo. Les « Estivales jazz » vous attendent à Molières mercredi et jeudi prochain à 21h ; les entrées sont à 16 et 19 euros.