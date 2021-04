Des chasses aux œufs virtuelles dans la Vienne et les Deux-Sèvres à cause du covid

À cause de la pandémie, plusieurs chasses aux œufs organisée par les mairies ont été annulées.

Qu'elles soient organisées par une mairie ou au sein d'entreprises, les traditionnelles chasses aux œufs sont presque toutes annulées. Pour continuer cette tradition, certains en proposent en ligne ou des virtuelles. C'est aussi notamment pour promouvoir un territoire ou un lieu.

Pas de chasse aux œufs au château du Coudray-Salbart à Echiré dans les Deux-Sèvres. C'est la deuxième année consécutive. Normalement entre 1000 et 1200 personnes viennent pendant le week-end de Pâques. C'est un déchirement pour Patrick Duqueroy, le président de l'association des Amis du Coudray-Salbart. "Nous, on est frustré", explique-t-il, mais c'est surtout pour les enfants qu'il est triste. "Chaque fois, j'ai vu les enfants arriver avec leurs paniers, c'est très amusant. Ce qui nous frustre le plus c'est de ne pas offrir ça aux enfants", ajoute-t-il.

Une chasse aux œufs en ligne

Pour pallier à cette situation, le château du Coudray-Salbart propose une chasse aux œufs sur Internet. L'an dernier, plus de 400 personnes avaient participé. Cette année certains jouent de très loin, "de Nouméa", révèle Patrick Duqueroy. Cette chasse aux œufs permet aussi au château de continuer d'exister et de se présenter au public, en ligne. Le jeu devait s'arrêter ce lundi 5 avril. Il va continuer encore quelques temps pour occuper ce troisième confinement. Des entrées sont à gagner.

Une autre initiative pour parler du territoire grâce à une chasse aux oeufs : celle de l'office de tourisme Sud Vienne Poitou. 59 panneaux sont à retrouver dans toutes les communes de la communauté de commune Vienne et Gartempe. Il faut les prendre en photo et les montrer en office de tourisme pour gagner un lot. "L'objectif, c'était de faire découvrir le territoire, les spécificités en terme de patrimoine, de lieux insolites", assure Samuel Guilbert, le directeur de l'office de tourisme. Ce jeu s'adresse à tous les âges et aussi bien aux habitants qu'aux touristes quand ils reviendront. Pour cela, cette chasse va continuer jusqu'à fin mai.