Des chefs cuisiniers apprennent des plats locaux aux seniors de Châteauroux

Le concours "Toque-Chefs" met en duo des chefs cuisiniers et des seniors, qui réalisent ensemble des plats de leur région. A Châteauroux, Hélène et Fabien ont concocté un menu berrichon, que les jurés sont venus goûter à la résidence Domitys du Parc Balsan.

Des chefs cuistots et des seniors qui concoctent des plats berrichons, c'est le programme qui se déroulait ce lundi 7 février à la résidence pour personnes âgées Domitys du Parc Balsan à Châteauroux. La raison de ce festin ? Un concours de cuisine national pour les habitants de toutes les résidences Domitys, intitulé "Toque-Chefs". Dans la région Centre-Ouest, onze résidences sont en lice pour décrocher une place pour la finale à Paris au mois de mars.

Avec les résidents, "on parle de leurs expériences, de leurs enfants, d'où ils ont vécu..."

Filets de poulet farcis au chèvre, lentilles du Berry, petits Creusois... Hélène est ravie d'apprendre de nouvelles recettes : "Je ne savais pas que les épluchures de poires servent aussi à faire de belles décorations. Moi d'habitude je les mets à la poubelle !" Ces astuces, elle en apprend plein avec le chef cuisinier de sa résidence Domitys du Parc Balsan, Fabien Gagnerault. "On fait des ateliers cuisine régulièrement. Et Hélène est une résidente assidue", souligne-t-il. "Ça fait deux ans et demi qu'elle est arrivée ici, et c'est sûrement celle qui vient à toutes les animations."

Hélène cuisine des filets de poulet farcis au chèvre sous l'œil avisé de Fabien, le chef cuisinier de la résidence Domitys du Parc Balsan. © Radio France - Solène Gardré

Cuisiner permet aussi d'échanger avec les résidents. "On parle de leurs expériences, de leurs enfants, d'où ils ont vécu..." explique Fabien Gagnerault. "Et on rit aussi !" rajoute Hélène.

Onze binômes en lice pour la région Centre-Ouest

Une relation qui compte pour la note finale du concours. "Si on voit que le résident est content parce qu'il a appris comment couper les carottes en dés, parce qu'il a cuit la viande, parce qu'il a fait la sauce, parce qu'il a rajouté le petit élément local... C'est valorisant !" note l'un des jurés et ancien chef à Domitys, Christophe Vasse.

La table "de dégustation" d'un des jurés du concours "Toque-Chefs" © Radio France - Solène Gardré

"Bien sûr qu'on espère gagner !" rigole Hélène. "Mais je ne sais pas ce que l'on gagne à vrai dire..." Elle et Fabien sont l'un des onze binômes à participer pour la région Centre-Ouest. Ils sauront au mois de mars s'ils sont sélectionnés pour la grande finale à Paris.