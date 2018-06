Saint-Antoine-l'Abbaye, France

La Patène de Charles le Chauve provenant du trésor de Saint-Denis, en provenance du musée du Louvre, ou encore le pied reliquaire de Saint Adalhard, conservé au musée de Cluny, voila les pièces qui pourraient être exposées dans les prochains mois au musée départemental de Saint-Antoine l'Abbaye. "L'objectif premier est bien évidemment de choisir des œuvres en adéquation avec les thématiques qui sont développées au sein du musée", explique la directrice Géraldine Mocellin. "Nous avons présélectionné un certain nombre d’œuvres, nos vœux seront concrétisé lors d'un grand rendez-vous le 12 juillet prochain à Paris avec les collègues des musées nationaux".

"Une formidable opportunité pour Saint-Antoine l'Abbaye et tout le territoire" — Géraldine Mocellin, directrice du musée

Pendant une période de six mois à un an, et probablement à partir de 2019, ces œuvres - et peut-être d'autre - pourraient donc être exposées à Saint-Antoine l'Abbaye. Au total, 477 pièces ont été proposées aux musées de province dans un "Catalogue des désirs" inscrit dans le cadre du plan itinérance "Culture près de chez vous" piloté par le ministère de la Culture. "L’un des grands axes de ce plan est la circulation des œuvres iconiques de nos grands musées nationaux", pour la ministre Françoise Nyssen. "D’un musée à l’autre, avec tout l’accompagnement garantissant aux œuvres prêtées des conditions de sécurité et de sûreté adaptées".