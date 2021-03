Des chênes de la forêt de Teillay pour refaire la charpente de ND de Paris

Trois chênes de la forêt de Teillay-Ruffigné entre la Loire-Atlantique et l'Ille-et-Vilaine viennent d'être coupés pour la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ils attendent d'être envoyés à la scierie où il seront découpés pour être transformés en poutres. "C'est un honneur et beaucoup d'émotion que de participer à la restauration de cette cathédrale" dit Alain Crouzat, gérant et co-propriétaire au sein du Groupement Forestier Forêt de Teillay qui a offert ces trois arbres.

Des arbres sélectionnés

Les chênes ont été sélectionnés par les restaurateurs de la cathédrale. Il faut des arbres de très grande qualité : 10 à 12 mètres minimum, bien droits, sans nœuds pour résister pendant des siècles. La moitié des 1300 arbres qui vont servir pour Notre-Dame de Paris viennent de forêts privées (et l'autre moitié de forêts qui dépendent du domaine public. Les chênes ont été bénis par un prêtre de Châteaubriant. La forêt de Teillay-Ruffigné a une superficie de 2.300 hectares. Chaque année, 2.000 mètres cubes de bois sont coupés dans cette forêt pour le bâtiment et l'ameublement.