Des chevaliers de 1515 à l'ours des Asturies : le programme de "Montagnes et Sciences" à Grenoble

La 6e édition des "Rencontres Montagnes et Sciences" se déroule les vendredi 8 et samedi 9 novembre au Palais des sports de Grenoble. Sept films sont au programme de ces deux après-midis de projection. Il y sera question d'histoire médiévale, de biodiversité et de réchauffement climatique.

"Ours, simplement sauvage" de Vincent Munier et Laurent Joffrion

Si je vous dis "Marignan", vous me répondez... "1515". Bravo ! Et après ? Beaucoup d'entre nous (et moi le premier) sont incapables d'en dire plus. MarchAlp. Des chevaliers dans la montagne, un film présenté ce vendredi 8 novembre aux "Rencontres Montagnes et Sciences", vient opportunément nous rafraîchir la mémoire.

"MarchAlp. Des chevaliers dans la montagne" - Marjolaine Gal

En 1515 donc, François Ier envoya ses troupes traverser les Alpes pour aller guerroyer à Marignan, dans le duché de Milan défendu par de redoutables mercenaires suisses. L'armée française n'emprunta pas les cols classiques, mais força le passage à coups de pioche au bout des vallées reculées de l'Ubaye, ce qui lui octroya l'avantage de la surprise.

Armures de 40 kilos

En juillet dernier, l'historien grenoblois Stéphane Gal a organisé la reconstitution de cette traversée des Alpes pour le moins épique. Le film projeté ce vendredi après-midi retrace ce projet fou : réunir historiens, bio-mécaniciens, médecins et sportifs pour tenter de revivre l'aventure des chevaliers de 1515, qui, encombrés d'armures de 20 à 40 kilos, sont parvenus à franchir les Alpes.

"La montagne en partage"

"Réserve naturelle des Hauts-de-Chartreuse. La montagne en partage" - Clara et Thibaut Lacombe

Le public du vendredi après-midi pourra aussi découvrir les incroyables efforts d'adaptation déployés par le Mergule nain, un petit pingouin qui vit au Groenland ("Des mergules et des hommes"), ou remonter le temps grâce à l'étude des glaciers du monde ("Ice Memory"). Quant aux réalisateurs Clara et Thibaut Lacombe, ils proposent de réfléchir sur l'importance de préserver la biodiversité aux portes de Grenoble, dans le massif de la Chartreuse ("Réserve naturelle des Hauts-de-Chartreuse. La montagne en partage"), face aux dérangements que produisent inévitablement les activités humaines.

Le réchauffement climatique comme fil conducteur le samedi

Ce samedi 9 novembre, Bruno Cédat et Jérémie Chenal dresserons un état des lieux de l'impact du réchauffement climatique sur les sommets du monde. Et les conséquences, visibles, sont parfois étonnantes comme ce lac canadien qui pourrait perdre sa couleur émeraude en raison du recul des glaciers... Mais le film "Sommets du monde" est aussi une invitation à agir avant qu'il ne soit trop tard.

"Sommets du monde" de Bruno Cédat et Jérémie Chenal - Bruno Cédat

"Ours, simplement sauvage" de Vincent Munier et Laurent Joffrion interroge aussi sur la place de l'Homme dans la nature. Tourné dans les Asturies, de l'autre côté des Pyrénées, il montre l'ours brun dans un environnement quasiment resté à l'état sauvage - un exemple unique en Europe de l'Ouest.

Un voyage au cœur de l'île de Sulawesi - Evrard Wendenbaum

Enfin Evrard Wendenbaum fera découvrir au public le massif de Matarombeo, sur l'île indonésienne de Sulawesi. Accompagné de spécialistes de diverses disciplines (botanique, géologie, archéologie, etc), l'explorateur grenoblois a inventorié une partie des richesses du massif afin de mieux les protéger ("Indonésie, voyage en terre Matarombeo").

→ LE PROGRAMME DES RENCONTRES MONTAGNES ET SCIENCES DE GRENOBLE.