Qui a dit que l'Histoire, c'était barbant ? Ou que l'ours faisait peur ? Le public des 6e Rencontres Montagnes et Sciences de Grenoble ne s'y est pas trompé. "Ours, simplement sauvage" remporte le Grand Prix ; "March'Alp, des chevaliers dans la montagne" décroche lui le Prix Jeunesse.

Des chevaliers et des ours : le palmarès des 6e Rencontres Montagnes et Sciences de Grenoble

Grenoble, France

Marignan 1515, un nom et une date qui semblent être imprimés à jamais en chacun de nous. Et pourtant ! Pourtant, on n'en sait gère plus sur cet épisode de notre histoire. Dans March'Alp, des chevaliers dans la montagne, la réalisatrice Marjolaine Gal nous éclaire sur cet épisode finalement mal connu : la fameuse bataille de Marignan, initié par François Ier qui convoitait le Duché de Milan défendu par les Suisses, a sans doute été remportée avant même le premier coup d'épée. Car le génie stratégique des Français consista en une ruse : les 40.000 soldats n'empruntèrent pas les grandes routes du Sud, mais passèrent par les cols de l'Ubaye, beaucoup plus sauvages. Il fallut y aller à grands coups de pioche pour faire passer les chevaliers qui, parce que le Roi craignait les embuscades, avaient revêtu l'amure.

En armure sur la scène du Palais des Sports

C'est cette épopée que retrace avec force détails le film présenté ce vendredi 8 novembre dans le cadre des 6e Rencontres Montagnes et Sciences de Grenoble. L'histoire est aussi celle d'une poignée de scientifiques qui ont voulu se glisser dans la peau des soldats de 1515. Taux d'acide lactique, rythme cardiaque... ce projet "d'archéologie expérimentale" initié par l'historien Stéphane Gal, enseignant-chercheur à l'Université Grenoble-Alpes, avait pour but de mesurer la "performance" des chevaliers de François Ier. Et c'en fut une ! Stéphane Gal, qui n'a pas hésité à monter sur la scène du Palais des Sports de Grenoble en armure, en sait quelque chose. Le film, projeté devant 2.700 personnes (principalement des scolaires), a eu les faveurs du vote du public. "March'Alp, des chevaliers dans la montagne" remporte le Prix jeunesse du film d'aventure scientifique. Il sera de nouveau diffusé le mardi 19 novembre au Bourg-d'Oisans, dans le cadre de la tournée Montagnes et Sciences (voir date à la fin de cet article).

Une question d'équilibre

"Ours, simplement sauvage" remporte le Grand Prix - Vincent Munier et Laurent Joffrion

Pas de reconstitution, peu de commentaires... Ours, simplement sauvage, appartient à un tout autre genre, celui du documentaire animalier. Vraiment ? Et si c'était de nous dont il parlait, de notre rapport au monde sauvage... Dans ce film brillant tourné dans les Asturies (Espagne), Laurent Joffrion et Vincent Munier nous font pratiquer l'art de l'affût, ou comment attendre pendant des heures que l'ours passe devant l'objectif. Sur la scène du Palais des Sports de Grenoble, Laurent Joffrion - l'homme qui a vu l'ours - s'était préparé à la question. Et sa réponse en dit long sur le travail de titan qu'a nécessité le tournage : 130 heures d'images pour 52 minutes de film au final. Mais l'affût a un énorme avantage. On guette l'ours, et on aperçoit tout le reste : la loutre, la mésange, le cerf, le loup... C'est avant tout une école de la patience et de la mesure. On découvre aussi le travail de préservation engagée par quelques passionnés du monde sauvage. "Ours, simplement sauvage" a remporté ce samedi 9 novembre à Grenoble le Grand Prix du film d'aventure scientifique. Lui aussi sera de nouveau projeté au Bourg-d'Oisans le mardi 19 novembre.

