Yonne, France

Des randonnées un peu particulières ont lieu ce week-end dans les bois à Looze près de Joigny.

Huskies Sibérien et Malamutes d'Alaska sont présents. En tout plus d'une centaine de chiens de traîneau et leur mushers (meneurs) participent au 12eme rassemblement organisé par l'association du Loup Randonneur.

Les randonnées s'effectuent dans les chemins de terre dans les bois près de Looze et de Joigny. Et ce ne sont bien évidemment pas des traîneaux qui sont tirés par les chiens. Laurent Pradier le président du Loup Randonneur. Copier

Venus de toute la France et même de Belgique, les équipages parcourent des distances de 7, 15 et 20 km, pas pour le chronomètre, juste pour le plaisir.

Parmis les passionnés présents à Looze, la famille Guillaume. Le père, la mère et la fille pratiquent la randonnée en chien de traineau. Ils sont venus exprès de Belgique. le reportage de Damien Robine. Copier

Vous pouvez voir les chiens de traîneaux ce matin à Looze. Ils doivent partir en randonnée vers 9h. Si vous manquez le départ, il y a un ravitaillement sur le terrain d'agility de Joigny près de l'aérodrome.