Des chiffres et des lettres : casting à Saint-Étienne

Les sélections pour Des chiffres et des lettres étaient organisées ce mercredi à Saint-Étienne. Près de 50 ans après sa création, l'émission séduit toujours.

Saint-Étienne, France

L'émission existe depuis 1972 mais elle reste extrêmement appréciée : l'équipe de casting Des chiffres et des lettres était à Saint-Étienne ce mercredi pour trouver ses futurs candidats. Les sélections se déroulaient dans un hôtel de la gare de Châteaucreux. Une feuille, un papier et un crayon. Et c'est parti.

Reportage de Mathilde Montagnon Copier

Vous pouvez contacter le club Des chiffres et des lettres de Saint-Priest-en-Jarez. Il se réunit le lundi de 14h à 17h et le vendredi de 18h15 à 20h à la maison des association du clos Bayard. Le tournoi annuel est prévu le dimanche 19 mai à 9h.