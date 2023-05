Des cinéastes interpellent Laurent Wauquiez sur l'avenir du festival du court-métrage de Clermont-Ferrand

"Ce désengagement met en péril, à court terme, le festival et son marché du film court, les actions à l'année menée vers tous les publics et bien entendu les emplois qui y sont liés", dit cette lettre écrite par le président du festival Eric Roux et publiée sur le site du quotidien Libération.

Le texte a été signé par plusieurs personnalités comme les réalisateurs Cédric Klapisch, Robert Guédiguian ou la comédienne Romane Bohringer.

Une aide divisée par deux

L'aide financière de la région à l'association "Sauve qui peut le court métrage" qui organise le festival international de Clermont-Ferrand, l'un des plus importants au monde, a été réduite de 210.000 euros à 100.000 euros (sur un budget total de 3,2 millions d'euros) lors d'un vote en commission permanente la semaine dernière.

La coupe "qui représente près de 8% du budget total de la manifestation, arrive après la tenue du festival. Nous n'avons aucune marge de manoeuvre pour mettre en place des économies à la hauteur de la perte financière et des coûts déjà engagés", soulignent les signataires.

La lettre rappelle que le contexte post-covid avait "fortement impacté (les) ressources" alors même que l'association "a toujours été reconnue comme exemplaire dans sa gestion".

Les signataires dénoncent "un décalage entre les propos et les actes"

"Monsieur le Président, vous écriviez (...) être particulièrement attaché au festival qui constitue une immense fierté pour la Région, (...) une grande manifestation populaire, (...) un magnifique vecteur de transmission. Le décalage entre le propos et les actions est manifeste", rappelle le texte.

Les signataires demandent donc à Laurent Wauquiez de "revenir sur (sa) décision" et "d'accepter d'engager un réel dialogue dès à présent avec l'ensemble des acteurs de l'action culturelle du territoire régional".

La politique culturelle de l'ancien président des Républicains et ses coupes budgétaires ont été vivement critiqué ces dernières semaines par le monde culturel et politique.