Covid-19 : des cinémas berrichons entrent en résistance

Ce week-end, cela fait 130 jours que les salles de cinéma sont fermées. Un an après le début de la crise covid, et après quelques mois d'ouverture sous conditions drastiques l'été dernier, les patrons de salle de cinéma sont à bout de nerfs.

"Nulle part en Europe, on a détecté un cluster parti d'une salle de cinéma ! On le sait, on n'attrape pas le virus chez nous. Les gens sont statiques, ils ne parlent pas, portent un masque, et regardent tous dans la même direction" insiste Denis Thuillier, le directeur du CGR de Bourges.

Les gérants de salle espèrent beaucoup d'un rendez-vous, "déjà décalé trois ou quatre fois" soupire l'un d'eux, avec la ministre de la culture, Roselyne Bachelot. La date est fixée au milieu de semaine prochaine. "D'ici là, nous voulons lancer une mobilisation, pour nous faire entendre au gouvernement, qu'on nous oublie pas" mobilise Denis Thuillier.

Certains proposent d'ouvrir clandestinement ce week-end. Mais Denis Thuillier s'y refuse : "Nous voulons garder de bonnes relations avec le gouvernement, pas entamer un bras de fer...". Alors les CGR en appellent plutôt au soutien du public. "Souvent, les gens poussent la port du cinéma pour juste dire un petit mot de soutien, en passant, raconte Stéphane Castro, gérant du CGR de Châteauroux. Ca fait du bien au moral".

Valérie Champigny, responsable du cinéma République du Blanc appelle, elle, à une mobilisation physique. Elle donne rendez-vous aux amoureux du cinéma ce dimanche à 11h devant le cinéma. "On a besoin d'un calendrier maintenant ! Même si on nous autorisait à rouvrir, il nous faudrait 3 ou 4 semaines pour nous relancer... et ca va tomber comme l'an passé, aux beaux jours, la saison creuse pour le cinéma".

Valérie Champigny, responsable du cinéma du Blanc Copier

Tous font confiance aux habitués, qui ne délaisseront pas les salles obscures au profit des plateformes de streaming. Mais ils sentent le manque provoqué par la fermeture des lieux culturels. "Ici, en zone rurale, c'est capital. On profite des séances pour organiser des débats, des échanges. C'est très important et ca manque tellement..."